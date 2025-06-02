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مقاتل يهتف بعبارة "الحرية لفلسطين" وهو يسدد لكمات قوية لمنافسه الإسرائيلي (فيديو)

الإثنين 02 يونيو 2025 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقاتل يهتف بعبارة "الحرية لفلسطين" وهو يسدد لكمات قوية لمنافسه الإسرائيلي (فيديو)



وكالات/سما/

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع يظهر المقاتل الإيرلندي بادي مكوري وهو يصرخ "الحرية لفلسطين" في وجه خصمه الإسرائيلي شوكي فاراج خلال نزال جمعهما يوم السبت في روما.

 

وانتهى النزال الذي أقيم ضمن فعاليات "Cage Warriors 189" للفنون القتالية المختلطة بفوز مكوري بالإجماع، لكن ما جعل الحدث محط اهتمام واسع لم يكن فقط الأداء القوي داخل الحلبة، بل أيضا الموقف السياسي الصريح الذي عبر عنه المقاتل الإيرلندي أثناء وبعد حسمه الفوز بالنزال.

وبينما كان يسدد ضرباته على المقاتل الإسرائيلي، سمع مكوري وهو يصرخ في وجه فاراج "الحرية لفلسطين"، في مشهد أثار تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي.

وعقب إعلان فوزه بالنزال بالإجماع، علق ماكوري (27 عاما) علم فلسطين على كتفيه وأطلق هتاف "الحرية لفلسطين"، ليعيد لاحقا نشر العديد من اللقطات من النزال عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، مرفقة بتعليق: "عدالة الشارع".

ولم يكن المقاتل الإيرلندي وحده من هتف لفلسطين، إذ شاركت الجماهير في الصالة بإطلاق هتافات متزامنة: "الحرية لفلسطين"، قبيل انتهاء النزال.

ورفع مكوري رصيده إلى ستة انتصارات مقابل خسارة واحدة في سبعة نزالات خاضها حتى الآن في مسيرته الاحترافية في رياضة الفنون القتالية المختلطة "MMA"

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