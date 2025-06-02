المخابرات التركية تدخل على خط مفاوضات وقف إطلاق النار بين حماس و"إسرائيل"

أنقرة/سما/

بحث خليل الحية رئيس الوفد المفاوض ورئيس حركة حماس في قطاع غزة، في اتصال هاتفي مع إبراهيم قالن رئيس المخابرات التركية، مساء يوم الأحد، آخر تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.



وأطلع الحية المسؤول التركي، بحسب بيان لحماس، على آخر الاتصالات السياسية وموقف الحركة من العرض الأخير الذي قدمه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف كإطار للتفاوض، و"تأكيدها على ضرورة وقف إطلاق النار الشامل، وإدخال المساعدات، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة".

وأطلع الحية إبراهيم قالن، بحسب المصدر نفسه، على تفاصيل "جرائم الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والمجزرة الإسرائيلية التي ارتكبتها قوات الاحتلال صباح اليوم بحق المواطنين الذين حاولوا الحصول على المساعدات في رفح".

بدوره، أكد إبراهيم قالن استمرار المساعي التركية للمساهمة في التوصل لوقف إطلاق النار الكامل، ووقف سياسة التجويع بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

هذا، وأعربت حركة "حماس"، مساء يوم الأحد، عن ترحيبها باستمرار الجهود القطرية والمصرية من أجل التوصل إلى صفقة لإنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وشددت الحركة على "استعدادها للشروع الفوري في جولة مفاوضات غير مباشرة، للوصول إلى اتفاق حول نقاط الخلاف، بما يؤمّن إغاثة شعبنا وإنهاء المأساة الإنسانية، وصولا إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل لقوات الاحتلال".

هذا وأكدت مصر وقطر مواصلتهما جهودهما المكثفة لتقريب وجهات النظر والعمل على تذليل النقاط الخلافية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بقطاع غزة ارتكازا على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.