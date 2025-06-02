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غزة: القسام تعلن استهداف موقع وآلية عسكرية وقوات إسرائيلية

الإثنين 02 يونيو 2025 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: القسام تعلن استهداف موقع وآلية عسكرية وقوات إسرائيلية



غزة/سما/

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الاثنين، أنها استهدفت تجمعا لقوات إسرائيلية وموقعا لجيش الاحتلال وآلية عسكرية في قطاع غزة بقذائف هاون وصواريخ.

وقالت الكتائب، في بيان: “بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدو القسام استهداف تجمع لقوات العدو شرق بلدة القرارة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع بـ 13 قذيفة هاون عيار 120ملم و 60 ملم”.

كما جرى “استهداف موقع العين الثالثة شرق المدينة بـ3 صواريخ “رجوم” قصيرة المدى بتاريخ 31-05-2025″، حسب البيان.

وفي بيان ثانٍ، قالت “القسام” إن عناصرها استهدفوا “جرافة عسكرية من نوع (D9) بقذيفة الياسين 105، يوم أمس الأحد، في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع”.

كما استهدفت الكتائب دبابة صهيوينة بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" أمس الأحد في منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع.

ويأتي هذه العمليات ضمن رد الفصائل الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي، على غزة للشهر العشرين على التوالي.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل جرائم جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 178 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.

ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

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