وفاة أكثر من 40% من مرضى الفشل الكلوي في غزة منذ بدء الحرب

غزة/سما/

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم الاثنين بأن 41% من مرضى الفشل الكلوي توفوا منذ بداية الحرب، في ظل تعذر حصولهم على جلسات الغسيل الكلوي نتيجة تدمير المرافق الصحية وتعطل الخدمات الطبية الأساسية.

وأشارت المصادر إلى أن مركز نورة الكعبي لغسيل الكلى الواقع شمال القطاع، خرج عن الخدمة بعد تعرضه لأضرار جسيمة، وكان يعد من المراكز الرئيسية التي تقدم الرعاية لمئات المرضى المصابين بالفشل الكلوي.

وقالت المصادر إن غياب المراكز التخصصية في شمال القطاع يعقد الوضع الصحي للمرضى الذين يعتمدون على الغسيل المنتظم، وسط تحذيرات من تدهور أكبر في حال عدم إعادة تشغيل هذه المرافق أو توفير بدائل عاجلة.

غياب المراكز التخصصية في شمال القطاع يعقد الوضع الصحي للمرضى الذين يعتمدون على الغسيل المنتظم

ويعاني النظام الصحي في قطاع غزة من انهيار شبه كامل نتيجة الحرب المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ خرجت غالبية المستشفيات عن الخدمة بسبب القصف أو نقص الوقود والمستلزمات الطبية.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن أقل من 30% من المرافق الصحية في غزة تعمل جزئيا، بينما يعاني القطاع من نقص حاد في الأدوية، خاصة تلك المخصصة للأمراض المزمنة.

وتواجه الفئات الضعيفة، مثل مرضى السرطان والفشل الكلوي صعوبات متزايدة في الوصول إلى الرعاية، في ظل إغلاق المعابر وغياب الإمكانيات اللوجستية لنقل المرضى إلى خارج القطاع لتلقي العلاج.

وكانت منظمات أممية قد حذرت مرارا من كارثة إنسانية وشيكة في غزة، في ظل الانهيار المستمر للقطاع الصحي، وتزايد أعداد الضحايا بين المدنيين نتيجة عدم توفر الخدمات الطبية الطارئة أو التخصصية.