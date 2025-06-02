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صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 54 ألفا و470 شهيدا

الإثنين 02 يونيو 2025 05:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 54 ألفا و470 شهيدا



غزة/سما/

استشهد 14 فلسطينيا معظمهم من النساء والأطفال في غارة إسرائيلية على غزة اليوم، فيما  أعلنت وزارة الصحة بغزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى “54 ألفا و470 شهيدا، و124 ألفا و693 إصابة”.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة “52 شهيدا و503 إصابات ” جراء تواصل القصف الإسرائيلي على القطاع.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ استئناف إسرائيل إبادتها في 18 مارس/ آذار الماضي ارتفعت إلى “4 آلاف و201 شهيد، و12 ألفا و652 إصابة”.

وبذلك، قالت الوزارة إن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023، ارتفعت إلى “54 ألفا و470 شهيدا، و124 ألفا و693 إصابة”.

وأشارت إلى وجود عدد من الضحايا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليها.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية وإشراف أمريكي.

وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

واستأنفت إسرائيل منذ 18 مارس الماضي، جرائم الإبادة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين بمنازل وخياما تؤوي نازحين فلسطينيين، فيما أعلن جيشها في 8 مايو/ أيار الجاري، بدء عملية “عربات جدعون” لتوسيع الحرب على غزة بما يشمل هجمات برية في أنحاء مختلفة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة تترافق مع حصار خانق أدخل القطاع في ظروف إنسانية متردية غير مسبوقة.

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