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أسعار الذهب ترتفع مع تهديدات ترمب بمضاعفة الرسوم الجمركية

الإثنين 02 يونيو 2025 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الذهب ترتفع مع تهديدات ترمب بمضاعفة الرسوم الجمركية



وكالات - سما-

 قفزت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم، في حين أدى تراجع الدولار إلى دعم المعدن النفيس المقوم بالعملة الأميركية.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6%، ليصل إلى 3309.89 دولار للأوقية (الأونصة)، كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% لتسجل 3333.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% لتصل إلى 33.04 دولار للأوقية، في حين هبط البلاتين 0.2% ليصل إلى 1054.28 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 970.79 دولار.

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