أبرزت الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الاثنين، استشهاد 60 مواطنا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وفيما يلي أبرز العناوين:
* "الحياة الجديدة":
- الرئيس يجتمع مع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية: يجب وقف إطلاق النار بأي ثمن
- اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تدين رفض الاحتلال دخولها إلى رام الله وتعتبره دليلا على تطرفها
- وزير خارجية بلجيكا: ما يجري في غزة كارثة إنسانية وسنرفع صوتنا ونصعد لهجتنا تجاه إسرائيل
- الزحف الاستيطاني يخنق قرى غرب رام الله ويهدد الوجود الفلسطيني
- لازاريني: توزيع المساعدات في غزة بات فخا مميتا
* "الأيام":
- 60 شهيداً.. مجزرتان تستهدفان الجوعى وتدمير عشرات البنايات
- "المالية": نعمل على تأمين دفعة مالية للموظفين قبل إجازة عيد الأضحى
- الرئيس: يجب وقف إطلاق النار فوراً ومستعدون لتحمل مسؤولياتنا في غزة
- المفتي يعلن موعد صلاة عيد الأضحى
- إعلان قرية خلة الضبع منطقة عسكرية مغلقة والمستوطنون يشنون سلسلة اعتداءات
- أوكرانيا تنفذ عملية واسعة النطاق ضد الطيران العسكري الروسي وصولاً إلى سيبيريا
- السفير الأميركي بإسرائيل يقترح على فرنسا إقامة دولة فلسطينية في "الريفييرا"
* "القدس":
- قتل وجرح عشرات الجياع
- "الوزارية العربية " تجتمع مع الرئاسة بالاتصال المرئي
- المالية: نبذل جهدًا لتأمين دفعة للموظفين قبل العيد
- المفتي: صلاة العيد الساعة السادسة وخمس دقائق صباحاً
- بلدية غزة تستغيث: نذر عطش شديد بعد تدمير 75% من الآبار
- نسف المستشفى الوحيد لغسيل الكلى شمال القطاع