رام الله / سما/

أبرزت الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الاثنين، استشهاد 60 مواطنا في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يجتمع مع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية: يجب وقف إطلاق النار بأي ثمن

- اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تدين رفض الاحتلال دخولها إلى رام الله وتعتبره دليلا على تطرفها

- وزير خارجية بلجيكا: ما يجري في غزة كارثة إنسانية وسنرفع صوتنا ونصعد لهجتنا تجاه إسرائيل

- الزحف الاستيطاني يخنق قرى غرب رام الله ويهدد الوجود الفلسطيني

- لازاريني: توزيع المساعدات في غزة بات فخا مميتا

* "الأيام":

- 60 شهيداً.. مجزرتان تستهدفان الجوعى وتدمير عشرات البنايات

- "المالية": نعمل على تأمين دفعة مالية للموظفين قبل إجازة عيد الأضحى

- الرئيس: يجب وقف إطلاق النار فوراً ومستعدون لتحمل مسؤولياتنا في غزة

- المفتي يعلن موعد صلاة عيد الأضحى

- إعلان قرية خلة الضبع منطقة عسكرية مغلقة والمستوطنون يشنون سلسلة اعتداءات

- أوكرانيا تنفذ عملية واسعة النطاق ضد الطيران العسكري الروسي وصولاً إلى سيبيريا

- السفير الأميركي بإسرائيل يقترح على فرنسا إقامة دولة فلسطينية في "الريفييرا"

* "القدس":

- قتل وجرح عشرات الجياع

- "الوزارية العربية " تجتمع مع الرئاسة بالاتصال المرئي

- المالية: نبذل جهدًا لتأمين دفعة للموظفين قبل العيد

- المفتي: صلاة العيد الساعة السادسة وخمس دقائق صباحاً

- بلدية غزة تستغيث: نذر عطش شديد بعد تدمير 75% من الآبار

- نسف المستشفى الوحيد لغسيل الكلى شمال القطاع