غزة : عشرات الشهداء والجرحى وتوسيع الهجوم البري في الشمال والجنوب..

غزة / سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٧٧ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد استشهد ٥١ مواطنا وأصيب العشرات منذ فجر الأحد في مختلف مناطق قطاع غزة.

وقرر رئيس الأركان الاسرائيلي ايال زامير توسيع العمليات البرية أكثر في قطاع غزة.

جنوب قطاع غزة

وجدد جيش الاحتلال إطلاق النار على الجوعى برفح واستشهد ثلاثة مواطنين و ٣٥ مصابا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات الشركة الأمريكية غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة .

وارتقى ٤٢ شهيداً وأصيب العشرات خلال ٢٤ ساعة في جنوب قطاع غزة معظمهم في مجزرة تلقي المساعدات غربي رفح.

والشهداء هم :،أحمد عبد الكريم حسين شاهين من غزة ، حسن نايف عبد الله أبو مطير من رفح ومهند عبد الفتاح محمد سعد من جباليا.

يتبع..

ومساء السبت ارتقى أربعة شهداء بقصف مدفعية الاحتلال لخيام النازحين في منطقة مواصي خانيونس وهم: طارق جهاد حسين أبو البطيخ ، هبة ماجد أحمد أبو خريس ، فريد سالم علي أبو موسى ومنى أشرف فتحي شهوان.

كما استشهد ستة مواطنين متأثرين بجراحهم في مشفى ناصر بخان يونس.

وواصل جيش الاحتلال تدمير المنازل ببلدة القرارة بعد أن مسح قرية خزاعة عن الخريطة من خلال تدمير كافة مبانيها.

وسط القطاع

وفجر اليوم دمرت طائرات الاحتلال مسجد الأنصار في دير البلح وسط قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال قصف منزلا بمخيم النصيرات لعائلة السلول ما أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين واصابة أعداد أخرى.

غزة والشمال

وفي غزة استشهد مواطن في استهداف عمارة سكنية بحي الشيخ رضوان شمال غرب المدينة.

وقصف جيش الاحتلال ستة بنايات سكنية في حي الشيخ رضوان وواحدة بالزيتون وأخرى بحي الصبرة.

كما دمر الاحتلال ثلاث منازل في جباليا البلد.

ونسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مركز نورا الكعبي المخصص لمرضى غسل الكلى شمالي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة أنه وصلت مشافي القطاع خلال ال ٢٤ ساعة الاخيرة ٣٧ شهيد منهم خمسة انتشال و ١٣٦ مصاب.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٤٤١٨ شهيد و ١٢٤١٩٠ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م .

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٤١٤٩ شهيد ١٢١٤٩ إصابة).