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التحقيق في هجوم محتمل استهدف فعالية داعمة للاحتلال الإسرائيلي في كولورادو

الإثنين 02 يونيو 2025 02:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التحقيق في هجوم محتمل استهدف فعالية داعمة للاحتلال الإسرائيلي في كولورادو



 قال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي الأحد إن السلطات تحقق في هجوم محتمل وقع في مدينة بولدر بولاية كولورادو، وذلك عقب تقارير تحدثت عن استهداف فعالية داعمة للاحتلال الإسرائيلي، دون تأكيد رسمي حتى الآن لطبيعة الحادث أو دوافعه.

وأوضح كاش باتيل عبر منصة “إكس”: “نحن على علم بحادثة استهدفت تجمّعًا في بولدر بولاية كولورادو، ونعمل على التحقيق فيها بشكل كامل”.

وأضاف: “عناصرنا وقوات إنفاذ القانون المحلية موجودون في الموقع، وسوف نشارك التحديثات مع توفر المزيد من المعلومات”.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أفاد شهود عيان أن رجلًا ألقى جسمًا يشبه زجاجة حارقة بدائية الصنع على مجموعة من المشاركين في الفعالية الداعمة للاحتلال، ما أثار مخاوف من وقوع هجوم محتمل.

من جانبها، ذكرت شرطة بولدر عبر منصة “إكس” أنها “تستجيب لتقرير عن هجوم في شارعي الثالث عشر وبيرل” وسط المدينة، مشيرة إلى وجود “تقارير عن عدد من الضحايا”، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ودعت الشرطة المواطنين إلى تجنب المنطقة حتى إشعار آخر.

(صورة متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمشتبه به في الهجوم)
 

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