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طبيب أسترالي: ضحايا مركز توزيع مساعدات برفح تلقوا رصاصات في الرأس والصدر

الإثنين 02 يونيو 2025 12:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طبيب أسترالي: ضحايا مركز توزيع مساعدات برفح تلقوا رصاصات في الرأس والصدر



غزة/سما/

 الطبيب الأسترالي أحمد أبو سويد، إن عددا من الضحايا الذين تعرضوا لإطلاق نار إسرائيلي صباح اليوم الأحد في مركز لتوزيع المساعدات بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، تلقوا رصاصات في الرأس والصدر.

وقال الطبيب المتطوع في قسم الطوارئ بمجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس: "نحن هنا منذ عدة أيام فقط، وحجم الصدمة التي رأيتها هنا لا يشبه أي شيء رأيته من قبل".

وأضاف: "اليوم لدينا خسائر بشرية كبيرة، مئات من حالات الجرحى المؤكدة".

وأوضح أبو سويد، أخصائي طب الطوارئ، أن المجمع الطبي "ممتلئ"، حيث يواجه المسعفون نقصا في المعدات الطبية الأساسية.

وتابع: "نحن موجودون هنا منذ أيام، لكن الأطباء هنا يواجهون الوضع نفسه منذ 200 يوم الأخيرة، وهم منهكون".

وأكد أن جميع الضحايا "مدنيون، طُلب منهم الذهاب لتسلم الغذاء، ولكن انتهى بهم الحال بإصابات بالرصاص الحي وشظايا. وحالة معظمهم خطيرة"، موضحا أن عددا من الضحايا "وصلوا متوفين نتيجة تلقيهم رصاصات في الرأس والصدر".

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