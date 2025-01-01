مصر تبلغ الولايات المتحدة بضرورة وقف حرب غزة وتدفق المساعدات

القاهرة/سما/

شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على الأهمية البالغة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وضرورة النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية للقطاع ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مساء (الأحد) من ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مصر والولايات المتحدة إزاء الوضع في قطاع غزة وفي منطقة الشرق الأوسط.

وتناول الاتصال الجهود المشتركة التي تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر للتوصل الي صفقة تضمن وقف إطلاق النار في القطاع وإطلاق سراح الرهائن وعدد من الأسرى والنفاذ الكامل للمساعدات.

وأكد بيان للخارجية المصرية أنه تم خلال الاتصال التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل دائم للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي بما يحقق تطلعات شعوب المنطقة ويجسد رؤية ترامب الداعية لتحقيق السلام الشامل في المنطقة.

من جانبه اكد ويتكوف على تقدير بلاده للدور الذي تضطلع به مصر والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جهود الوساطة المبذولة حاليا للتوصل الي اتفاق يوقف الحرب ويضمن إطلاق سراح الرهائن ونفاذ المساعدات.

كما تناول الاتصال تطورات المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني، حيث استمع وزير الخارجية لتقديرات المبعوث الأمريكي حول تطورات المفاوضات.

وأعرب عبد العاطي عن دعم مصر للمفاوضات الأمريكية - الإيرانية وما تشكله من فرصة هامة لتحقيق التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة، ومنع انزلاقها الي حالة فوضى كاملة.

تعد مصر لاعباً رئيسياً في جهود الوساطة لتسوية الصراعات في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بالنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، ومنذ اندلاع الحرب على غزة لعبت مصر دوراً محورياً في التنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية للتوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يعاني من أزمة إنسانية حادة نتيجة الحصار والعمليات العسكرية.

كما تولي مصر أهمية كبيرة لخفض التصعيد في المنطقة بما في ذلك دعم المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي، حيث ترى في هذه المفاوضات فرصة لتحقيق استقرار إقليمي ومنع المنطقة من الانزلاق إلى صراعات أوسع.

وأكدت مصر وقطر اليوم في بيان مشترك مواصلة جهودهما المكثفة لتقريب وجهات النظر والعمل على تذليل النقاط الخلافية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بقطاع غزة ارتكازاً على مقترح المبعوث الأمريكي "ويتكوف" وبما يتيح استئناف المفاوضات غير المباشرة على أساس هذا المقترح.

وأعرب البلدان عن تطلعهما لسرعة التوصل لهدنة مؤقتة لمدة 60 يوماً تؤدي إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار بقطاع غزة، وبما يسمح بإنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة بالقطاع والسماح بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بما يضمن التخفيف من المعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني بغزة، وصولاً لإنهاء الحرب بشكل كامل والبدء في إعادة إعمار القطاع.