"أسطول الحرية" ينطلق مرة أخرى إلى غزة برفقة نجم مسلسل "صراع العروش" والناشطة غريتا تونبرغ

غزة/سما/

أفادت وكالة "رويترز" بأن نشطاء "أسطول الحرية" يبحرون مجددا باتجاه قطاع غزة من صقلية وعلى متن السفينة: غريتا تونبرغ وليام كانينغهام نجم مسلسل "صراع العروش".



وقال كانينغهام قبل الرحلة بأنه وأعضاء المنظمة "يخشون ما سيفعله الجيش الإسرائيلي والسلطات في إسرائيل عند وصول أسطول الحرية".



وأضاف: "هذه السفينة تحمل معدات لن يسمح الإسرائيليون بدخولها إلى غزة: مسكنات ألم، عكازات، حليب أطفال، ومضادات حيوية".

ويشار إلى أن أعضاء منظمة "أسطول الحرية" حاولوا قبل نحو شهر الإبحار باتجاه قطاع غزة، لكن سفينتهم تعرضت لهجوم في المياه الدولية بالقرب من مالطا، وعلقت هناك ولم تتمكن من مواصلة رحلتها.

وقدم طاقم السفينة شكوى إلى الشرطة المالطية بشأن الحادث، إلى جانب نشطاء مؤيدين للفلسطينيين، الذين قالوا إن طائرتين مسيرتين استهدفتا السفينة.

واتهم النشطاء وطاقم السفينة إسرائيل، قائلين: "الهجوم نفذته إسرائيل أو حلفاؤها، إنه جريمة حرب".

وقالوا على مواقع التواصل الاجتماعي: "لا نستغرب من العدو". ولم تعلق إسرائيل بعد على تفاصيل الحادث.