  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"أسطول الحرية" ينطلق مرة أخرى إلى غزة برفقة نجم مسلسل "صراع العروش" والناشطة غريتا تونبرغ

الإثنين 02 يونيو 2025 12:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"أسطول الحرية" ينطلق مرة أخرى إلى غزة برفقة نجم مسلسل "صراع العروش" والناشطة غريتا تونبرغ



غزة/سما/

أفادت وكالة "رويترز" بأن نشطاء "أسطول الحرية" يبحرون مجددا باتجاه قطاع غزة من صقلية وعلى متن السفينة: غريتا تونبرغ وليام كانينغهام نجم مسلسل "صراع العروش".


وقال كانينغهام قبل الرحلة بأنه وأعضاء المنظمة "يخشون ما سيفعله الجيش الإسرائيلي والسلطات في إسرائيل عند وصول أسطول الحرية".


وأضاف: "هذه السفينة تحمل معدات لن يسمح الإسرائيليون بدخولها إلى غزة: مسكنات ألم، عكازات، حليب أطفال، ومضادات حيوية".

ويشار إلى أن أعضاء منظمة "أسطول الحرية" حاولوا قبل نحو شهر الإبحار باتجاه قطاع غزة، لكن سفينتهم تعرضت لهجوم في المياه الدولية بالقرب من مالطا، وعلقت هناك ولم تتمكن من مواصلة رحلتها.

وقدم طاقم السفينة شكوى إلى الشرطة المالطية بشأن الحادث، إلى جانب نشطاء مؤيدين للفلسطينيين، الذين قالوا إن طائرتين مسيرتين استهدفتا السفينة.

واتهم النشطاء وطاقم السفينة إسرائيل، قائلين: "الهجوم نفذته إسرائيل أو حلفاؤها، إنه جريمة حرب".

وقالوا على مواقع التواصل الاجتماعي: "لا نستغرب من العدو". ولم تعلق إسرائيل بعد على تفاصيل الحادث.

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع ضغطه العسكري على غزة .. “معاريف”: العالم ينقلب علينا

"مهندس صفقة شاليط" يكشف الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب على غزة

قيادي في "حماس" يكشف تفاصيل مثيرة "لانهيار مفاوضات" التهدئة

"معاريف": اغتيال محمد السنوار خلق ثلاث مشاكل..

صحيفة عبرية : حماس لن تنهار حتى بعد اغتيال الشقيقين السنوار

عائلات قتلى الأسرى الإسرائيليين في غزة تجتمع بزامير وتحذر من توسيع الحرب

الرئيس الشرع لصحيفة يهودية: يمكننا التعاون مع إسرائيل ضد أعداء مشتركين

الأخبار الرئيسية

683ca62f42360479ae7b3882

"حماس": نؤكد استعدادنا لبدء جولة مفاوضات للوصول إلى اتفاق لوقف الحرب

683c9a214c59b72e6c7ab7c3

"إسرائيل" تضع 4 شخصيات كبيرة في حماس على قوائم الاغتيالات

683c8e954236047993267f74

رئيس الأركان الإسرائيلي يوعز بتوسيع العمليات العسكرية إلى مناطق أخرى في جنوب قطاع غزة وشماله

20250601033341

عائلات قتلى الأسرى الإسرائيليين في غزة تجتمع بزامير وتحذر من توسيع الحرب

683c6dda4c59b74d3811f41f

"مهندس صفقة شاليط" يكشف الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية