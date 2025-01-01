طبيبة بريطانية تصف المشهد الكارثي في مجمع ناصر الطبي: مجزرة حقيقية

غزة/سما/

وصفت الجراحة البريطانية فيكتوريا روز المشهد الكارثي في مجمع ناصر الطبي في خان يونس بأنه "مجزرة حقيقية"، عقب استهداف الجيش الإسرائيلي مركز توزيع المساعدات في رفح.



وقالت الجراحة البريطانية من قسم الطوارئ بالمجمع الطبي، إنه في "صباح اليوم الأحد شهد إطلاق نار في مركز لتوزيع المساعدات تابع لمؤسسة غزة الإنسانية في رفح جنوبي قطاع غزة".

وأوضحت الجراحة أنه "تم نقل عدد كبير من الجرحى إلى المستشفيات الميدانية المحلية، كما استقبل مجمع ناصر الطبي عددا كبيرا من الضحايا"، مؤكدة أن "المصادر المحلية تتحدث عن نحو 200 مصاب برصاص حي".

وأشارت إلى "حجرة طبية خلفها، حيث يتلقى الناس العلاج من جرح ناجم عن طلق ناري"، موضحة أن ذلك يعد"مجزرة حقيقية، حيث كانت جميع الحجرات ممتلئة، وكلها إصابات بطلقات نارية".

ووثقت مشاهد لحظة إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على آلاف المدنيين أثناء محاولتهم الوصول إلى مركز المساعدات الأمريكي غرب رفح جنوب قطاع غزة.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي يلجأ إلى استهداف المدنيين بعد تكبده خسائر في العمليات البرية، حيث استشهد 31 مواطنا على الأقل فيما أصيب أكثر من 200 آخرين فجر اليوم الأحد، برصاص القوات الإسرائيلية، خلال اعتدائها على مركز توزيع المساعدات في منطقة العلم بمحافظة رفح جنوبي قطاع غزة.