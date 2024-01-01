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لبنان: شهيدان في غارتين إسرائيليتين على جنوب البلاد

الإثنين 02 يونيو 2025 12:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لبنان: شهيدان في غارتين إسرائيليتين على جنوب البلاد



بيروت/سما/

استشهد شخصان، يوم الأحد، جراء غارتين شنتهما طائرات مسيرة إسرائيلية على محافظة النبطية جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.


وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان: "سقوط شهيد في الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي واستهدفت سيارة على طريق دبل، قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية".

ويرجح أن يكون الضحية هو المصاب الذي أعلنت عنه وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية في وقت سابق الأحد.

وأفادت الوكالة حينها "بإصابة شخص جراء استهداف مسيرة معادية لسيارة من نوع رابيد على طريق عيتا الشعب - دبل في قضاء بنت جبيل".

ويعد هذا ثاني شهيد في لبنان الأحد، إذ استهدفت مسيرة إسرائيلية بصاروخ موجه دراجة نارية على طريق بلدة أرنون الشقيف بالنبطية ما أسفر عن مقتل مواطن لبناني.

واستشهد شخصان الخميس وثالث السبت في ضربات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب لبنان.

وتواصل إسرائيل شن غارات في لبنان على أهداف ومواقع تقول إنها تابعة لحزب الله على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين منذ 27 نوفمبر 2024.

وأبرم هذا الاتفاق بعد نزاع امتد لأكثر من عام بين الطرفين على خلفية الحرب في قطاع غزة، وتحول إلى مواجهة مفتوحة منذ أيلول 2024.

ونص الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومترا من الحدود)، وتفكيك بنيته العسكرية فيها مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة "اليونيفيل" انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل.

ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من النقاط التي لا تزال متمركزة فيها داخل أراضيه. 

المصدر: RT + وكالات

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