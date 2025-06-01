"حماس": ندين تصريحات السفير الأمريكي التي اقترح فيها إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي فرنسا

غزة/سما/

أعربت حركة "حماس" عن إدانتها الشديدة لتصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، التي دعا فيها إلى إقامة دولة فلسطينية على أراضي فرنسا، ردا على موقف باريس للاعتراف بفلسطين.



وقالت "حماس" في بيان: "تدين حركة المقاومة الإسلامية بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى الاحتلال مايك هاكابي، التي اقترح فيها إقامة الدولة الفلسطينية على جزء من الأراضي الفرنسية، ردا على موقف فرنسا الداعي للاعتراف بالدولة الفلسطينية".



وأضافت الحركة: "تعد الحركة هذه التصريحات استخفافا صارخا بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، كما تؤكد مجددا الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال الصهيوني ونهجه الاستعماري التوسعي".

وشددت الحركة على أن "هذا التصريح المشين يعكس تبنيا وقحا لسردية الاحتلال الفاشي المتنكرة لحقوق شعبنا في أرضه ومقدساته، ويشكل غطاء سياسيا لجرائم حكومة نتنياهو الإرهابية، في مساعيها لفرض واقع الإبادة الوحشية والتهجير القسري".

واختتمت الحركة بيانها قائلة: "إذ نستنكر هذه التصريحات المنحازة، فإننا نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بوقفة جادة لإسناد شعبنا الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حريته، وتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على أرضه".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، صرح السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي بأن الولايات المتحدة لن تشارك في مؤتمر فرنسا للاعتراف بدولة فلسطينية مطالبا باريس بإقامة هذه الدولة على أرض فرنسا.

وهاجم هاكابي حديث فرنسا عن الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية واصفا الأمر بأنه "مقزز" وقال لقناة "فوكس نيوز": "من غير اللائق تماما في خضم الحرب التي تتعامل معها إسرائيل أن يخرجوا ويطرحوا شيئا أعتقد أن الإسرائيليين يعارضونه بشكل متزايد".