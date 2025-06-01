الجيش اللبناني يزيل شريطا شائكا ويفتح الطريق بين حولا ومركبا وتلة العباد

وفي وقت سابق، عثر الجيش اللبناني أثناء عمليات المسح الهندسي، على جهاز تجسس إسرائيلي مموه ومزروع داخل الصخور ومزود بآلة تصوير في منطقة بئر شعيب في محيط بلدة بليدا – مرجعيون.

وجاء في بيان الجيش اللبناني: "تواصل الوحدات العسكرية المنتشرة في المناطق الجنوبية عمليات المسح الهندسي وإزالة خروقات العدو الإسرائيلي، في هذا السياق عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس للعدو مموه ومزود بآلة تصوير في منطقة بئر شعيب في محيط بلدة بليدا - مرجعيون، وعملت على تفكيكه".

وأشار إلى أن الوحدة عملت على إزالة 13 ساترا ترابيا بعد إقامتها في البلدة من قبل إسرائيل.

وأضافت: "يستمر التنسيق بين قيادة الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل من أجل متابعة الوضع في الجنوب، لا سيما الانتهاكات والاعتداءات من جانب العدو الإسرائيلي".