رئيس الأركان الإسرائيلي يوعز بتوسيع العمليات العسكرية إلى مناطق أخرى في جنوب قطاع غزة وشماله

القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي ايال زامير خلال جولة ميدانية في جنوب قطاع غزة أن المجهود مستمر في كافة الجبهات وفقا لخطة ممنهجة إلى أن يتم تحقيق أهداف الحرب كاملة.



وأجرى زامير اليوم الأحد تقييم موقف وجولة ميدانية في جنوب قطاع غزة برفقة قائد قيادة المنطقة الجنوبية يانيف عاسور وقائد سلاح الجو تومير بار ومنسق أعمال الحكومة في المناطق غسان عليان وقائد فرقة غزة باراك حيرام والمزيد من القادة.



في ختام تقييم الوضع أثنى رئيس الأركان على أعمال القوات موعزا بتوسيع المناورة إلى مناطق أخرى في جنوب القطاع وشماله، حتى يتسنى خلق الظروف المناسبة لإعادة المختطفين وحسم "حماس". هذا وأمر رئيس الأركان بإقامة مجامع أخرى لتوزيع المساعدات الإنسانية.

ووجه زامير رسالة للقوات المنتشرة في جنوب قطاع غزة: "إننا في خضم معركة قوية لا هوادة فيها، وبفضلكم تفقد "حماس" سيطرتها. قمنا بتصفية الجزار محمد السنوار وباقي قتلة 7 أكتوبر جميعهم نبعث رسالة واضحة – يومكم قادم لا مفر منه".

‏وأضاف: "يستمر جيش الدفاع في التمسك بمناطق شاسعة وتطهيرها من عناصر معادية ومن البنى التحتية الإرهابية".

وأكد أن "المجهود مستمر في كافة الجبهات وفقًا لخطة ممنهجة وبمعدل مقصود – إلى أن يتم تحقيق أهداف المعركة كافة: إعادة جميع مختطفينا والقضاء على الإمكانيات السلطوية والجناح العسكري لحركة "حماس".

وتابع: "نهاجم دفاعا عن إسرائيل – إن مهمتنا الدفاع، لكن أسلوب تحقيقها الهجوم".

ووجه رسالة لسكان البلدات الحدودية والواقعة على خطوط التماس الذين أثبتوا منذ 7 أكتوبر روح الشجاعة والمثابرة، قائلا: "لقد أثبتتم مرة أخرى – إن الحد يمرّ حيث يمر المحراث".