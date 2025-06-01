سفير واشنطن في تل أبيب يشن هجوما لاذعا على ماكرون.. ما علاقة رفييرا ترامب وغزة وفلسطين؟

واشنطن/سما/

صرح السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي بأن الولايات المتحدة لن تشارك في مؤتمر فرنسا للاعتراف بدولة فلسطينية مطالبا باريس بإقامة هذه الدولة على أرض فرنسا.



وهاجم هاكابي حديث فرنسا عن الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية واصفا الأمر بأنه "مقزز" وقال لقناة "فوكس نيوز": "من غير اللائق تماما في خضم الحرب التي تتعامل معها إسرائيل أن يخرجوا ويطرحوا شيئا أعتقد أن الإسرائيليين يعارضونه بشكل متزايد".



وأضاف السفير: "7 أكتوبر غيّر الكثير من الأمور. إذا كانت فرنسا مصممة حقا على رؤية دولة فلسطينية، لدي اقتراح لهم، ليقتطعوا جزءا من الريفييرا الفرنسية ويقيموا دولة فلسطينية هناك، مرحب بهم لفعل ذلك، لكنهم غير مرحب بهم أن يمارسوا مثل هذا الضغط على دولة ذات سيادة، وأجد أنه أمر مقزز أنهم يظنون أن لهم الحق في فعل ذلك".

وتابع: "فيما يتعلق بالعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لا يوجد خلاف، ولكن هناك أحيانا تباينا في الآراء، كما هو الحال بشأن قضية إيران أو غزة. نحن لا نرى الأمور دائما بنفس الزاوية، تماما كما أن هناك خلافات داخل إسرائيل أو الولايات المتحدة. ولكن لدينا شراكة بيننا".

ويوم الجمعة الماضي، حذر الرئيس الفرنسي من أن باريس ستشدد موقفها من تل أبيب إذا واصلت منع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة، مؤكدا أن فرنسا ملتزمة بحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وهدد ماكرون بتشديد الموقف ضد إسرائيل "إذا لم يكن هناك استجابة مناسبة للوضع الإنساني في الساعات والأيام المقبلة"، مضيفا أن فرنسا قد تفكر في تطبيق عقوبات على إسرائيل، وقال الرئيس الفرنسي إن وجود دولة فلسطينية "ليس مجرد واجب أخلاقي، بل ضرورة سياسية أيضا".

وقال: "قد تعترف فرنسا بدولة فلسطينية، وسأفعل ذلك، ليس لإرضاء طرف أو آخر، بل لأنه الشيء الصحيح الذي يجب فعله، مع الحفاظ على أمن إسرائيل".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا في وقت سابق إلى سيطرة بلاده على قطاع غزة وجعله ريفييرا الشرق الأوسط.