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"فتح": حماس دقت كل الأبواب لكنها لم تتجه نحو منظمة التحرير الفلسطينية

الأحد 01 يونيو 2025 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح": حماس دقت كل الأبواب لكنها لم تتجه نحو منظمة التحرير الفلسطينية



غزة/سما/

قال الناطق باسم حركة "فتح" منذر الحايك إن ما يحدث في قطاع غزة مؤلم وقاس والناس تطالب ولو بهدنة مؤقتة، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني يزداد سوء.


وأضاف الحايك أنه لم يتم التشاور مع حركة "فتح" إطلاقا بشأن مقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أو أي مقترحات سابقة. وذكر "للأسف حركة حماس "دقت كل الأبواب" وذهبت إلى الولايات المتحدة، لكنها لم تتجه نحو منظمة التحرير الفلسطينية حتى الآن".

وتابع الحايك "المطلوب الآن هو وقف الحرب بأي طريقة وبأي ثمن، ولكن دون التضحية بالثوابت الوطنية الفلسطينية"، مؤكدا "هناك ورقة من حركة فتح موجودة لدى مصر ولم يتم الرد عليها من حماس حتى اللحظة، مما يشير إلى أن الوضع "ميؤوس منه".

وختم الحايك بالقول "المفاوض الفلسطيني لا يبدو أنه يشعر بما يحدث في القطاع، ومن الواضح أننا نعيش فترة من تضييع الوقت". 

وكان المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أعلن أن الرد الذي تسلمه من حركة "حماس" على مقترحه لوقف إطلاق النار في غزة "غير مقبول بتاتا"، وذلك بعدما أعلنت الحركة تسليم ردها للوسطاء بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار.

وقال ويتكوف "تلقيت رد حماس على مقترح الولايات المتحدة، وهو غير مقبول بتاتا ولن يؤدي إلا إلى تراجعنا".

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