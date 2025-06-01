الحوثي: نفذنا 4 عمليات ضد أهداف إسرائيلية منها مطار بن غوريون

صنعاء/سما/

أعلن المتحدث العسكري لجماعة الحوثي في اليمن يحيى سريع، تنفيذ 4 عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية، إحداها مطار بن غوريون وسط إسرائيل، بصاروخ باليستي فرط صوتي وطائرات مسيرة.

وقال سريع، في بيان مصور نشر على حسابه على منصة “إكس”، إن “القوات المسلحة اليمنية (التابعة للجماعة) نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد (بن غوريون) في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) بصاروخ باليستي فرط صوتي”.

وأكد أن “العملية حققت هدفها بنجاح” وتسببت في هروب ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار.

وتابع أن قوات الجماعة “نفذت أيضا 3 عمليات بالطيران المسير على 3 أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي” في مناطق تل أبيب وأشدود وإيلات.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت سابق الأحد أنه اعترض صاروخا قال إنه أطلق من اليمن، بعيد انطلاق صافرات الإنذار في القدس ومنطقة تل أبيب.

وفي بيان قال الجيش “بعد صافرات الإنذار التي انطلقت قبل قليل في عدة مناطق في إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن”.

من جانبها، أفادت قناة “12” العبرية الخاصة بأن صافرات الإنذار دوت في عدة مناطق وسط إسرائيل، من بينها تل أبيب وضواحيها، والقدس، إضافة إلى مستوطنات في الضفة الغربية.

وأضافت القناة أن الصاروخ كان يستهدف مطار بن غوريون، وأن اعتراضه أدى إلى إغلاق المطار مؤقتا واندفاع ملايين الإسرائيليين نحو الملاجئ.

وتتمسك جماعة الحوثي بمواصلة إطلاق الصواريخ على إسرائيل، ما دامت تواصل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.