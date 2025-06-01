تعطل حركة الطيران في مطار بن غوريون والاحتلال يعلن اعتراض صاروخ

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا قال إنه أطلق من اليمن، بعيد تفعيل صافرات الإنذار في القدس ومنطقة تل أبيب داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

وجاء في بيان لجيش الاحتلال الأحد أنه "بعد صافرات الإنذار التي انطلقت قبل قليل في عدة مناطق في إسرائيل، تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

ومن ناحية أخرى، أفادت "القناة 12" الإسرائيلية بأن الصاروخ الذي أطلق من اليمن وجه بحسب التقديرات صوب مطار بن غوريون، والشرطة تقوم بعمليات تمشيط واسعة في مناطق اعتراض الصاروخ.



وأضافت القناة أن المجال الجوي مغلق مؤقتا في مطار بن غوريون الدولي.

بدورها، أكد صحيفة "يسرائيل هيوم" أن تقديرات أولية بأن منظومة ثاد الأمريكية هي التي اعترضت الصاروخ الذي أطلق من اليمن، وأن رحلات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون تعطلت إثر تفعيل صفارات الإنذار بمنطقة تل أبيب.

أما صحيفة "معاريف" فقد أكدت أن منظومة "أرو حيتس" من الجيل الثالث هي التي اعترضت الصاروخ الذي أطلق من اليمن.

وتتمسك جماعة الحوثي بمواصلة إطلاق الصواريخ على إسرائيل، ما دامت تل أبيب تواصل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

وأدت الهجمات الصاروخية من اليمن على "إسرائيل" إلى تعليق العديد من شركات الطيران الدولية رحلاتها لفترات متفاوتة.



والمواجهات الإسرائيلية الحوثية تتكرر رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 6 أيار/ مايو الجاري التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الحوثيين، بعد وساطة قادتها سلطنة عمان، وهو ما وصف في إسرائيل بـ"المفاجئ".

غير أن الحوثيين أكدوا أن الاتفاق مع واشنطن لا يشمل "إسرائيل".