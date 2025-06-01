"الهلال الأحمر": نواصل الجهود الإنسانية والطبية في مختلف أنحاء قطاع غزة رغم الظروف الصعبة

غزة/سما/

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني "إن تواصل جهودها الإنسانية والطبية في مختلف أنحاء قطاع غزة، رغم الظروف الميدانية الصعبة والتحديات المتواصلة".

وأوضحت في بيان، صدر اليوم الأحد، أن مستشفى الأمل التابع للجمعية في محافظة خان يونس استقبل عدداً من الإصابات التي تم تحويلها من مستشفيات أخرى في خان يونس، وذلك امتدادا لهذه الجهود.

وأشارت إلى أنه تم تشغيل جميع غرف العمليات في المستشفى لإجراء التدخلات الجراحية العاجلة، إلى جانب تعزيز الطواقم الطبية وتوفير المستلزمات الضرورية لضمان تقديم الرعاية العاجلة للجرحى والمصابين، وقد تم إدخال بعض الحالات إلى قسم العناية المركزة، لمتابعة أوضاعهم الصحية

ونوهت إلى تحويل عدد من الحالات إلى مستشفى الأمل الميداني التابع للجمعية، بهدف تخفيف العبء عن مستشفى الامل العام في ظل تزايد أعداد الإصابات والحاجة الماسة للتدخل السريع.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر استمرارها في أداء واجبها الإنساني، وتقديم الدعم الطبي والإغاثي للمواطنين، ضمن التزامها بتخفيف العبء عن المواطنين في ظل الظروف الإنسانية المتفاقمة.