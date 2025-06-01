وزير الخارجية السعودي: لن نقبل بحلّ إلا قيام دولة فلسطينية

عمان/سما/

بحث وزراء خارجية عرب، الأحد، خلال مؤتمر صحفي للجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية بشأن قطاع غزة، آخر المستجدات المرتبطة بالحرب في القطاع، مؤكدين أن إقامة دولة فلسطينية هي الطريق لتحقيق السلام.



وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان:

منع إسرائيل زيارة الوفد الوزاري العربي لرام الله تجسيد لتطرف الحكومة الإسرائيلية.

هذه التصرفات لن تزيدنا إلا عزيمة لمضاعفة الجهود الدبلوماسية في المجتمع الدولي لمواجهة عنجهية إسرائيل.

بحثنا موضوع وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن ودخول المساعدات.

بحثنا مع الرئيس الفلسطيني خطة الإصلاح في السلطة الفلسطينية.

بحثنا الجهود الرامية لدفع عدد أكبر من الدول للاعتراف بدولة فلسطين.

الحلول العسكرية لن تأتي بالأمن لأي طرف ولابد من حل سياسي.

لن نقبل بحل إلا بقيام الدولة الفلسطينية.

يجب على إسرائيل أن تمضي قدما فيما يخص التعايش مع دولة فلسطينية.

ما نراه في قطاع غزة حرب إبادة وما يحدث في الضفة الغربية تقويض للسلطة الفلسطينية.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي:

الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تواصل انتهاك القانون الدولي.

في لقائنا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكدنا مركزية القضية الفلسطينية وضرورة تلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني.

إقامة دولة فلسطينية هي الطريق لتحقيق السلام.

لا سلام دائما ولا استقرار دائما دون تلبية الحقوق الفلسطينية.

الموقف الإسرائيلي منسجم مع موقف إسرائيل طيلة سنوات من عنجهية وغطرسة ورفض للسلام.

إسرائيل هي الدولة المحتلة وتتحمل مسؤولية ما يجري.

إسرائيل تقوّض كل فرص السلام.

لا بد أن تكون هناك عواقب لما تقوم به إسرائيل فيما يخص قتل القانون الدولي.

إسرائيل لا تتوقف عن اتخاذ الخطوات التي تكرس الاستيطان وتدفع لعدم الاستقرار.

إسرائيل تعمل على جعل قطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة لتهجير أهله وهذا ما نرفضه.

آن الوقت أن يتحرك العالم بسرعة لأن حجم المجازر في قطاع غزة يتجاوز كل الخطوط.

حشدنا رأيا دوليا داعما ولم نكتف بالشجب والاستنكار وقمنا بكل ما نستطيع.

نحن نتعامل مع دولة محتلة وحكومة متطرفة.

رغم منع زيارة الوفد العربي للضفة الغربية فقد اتفقنا على آلية للعمل المستقبلي.



وبدوره، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي:

استمعنا لرؤية العاهل الأردني لتحرك اللجنة الوزارية على أكثر من مسار.

تطرقنا في النقاش مع القيادة الفلسطينية لأهم ما يمس القضية الفلسطينية.

موقف إسرائيل من منع زيارة الوفد الوزاري العربي لرام الله ينمّ عن غطرسة وعجرفة.

ندعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن ودخول المساعدات الإنسانية.

يجب على المجتمع الدولي التحرك لمواجهة الكارثة الإنسانية التي تعصف بقطاع غزة.

بحثنا تشجيع الأصدقاء في فرنسا فيما يخص الاعتراف بدولة فلسطينية في هذا الظرف الدقيق.

تحدثنا عن التنسيق المستمر لعقد مؤتمر القاهرة للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

ندعو للتصدي لمسلسل التهجير من قطاع غزة.

تحدثنا عن التنسيق المستمر لعقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة.



وقال زير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني: