"معاريف": اغتيال محمد السنوار خلق ثلاث مشاكل..

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الاسرائيلي وجهاز الشاباك، يوم السبت رسميا مقتل قائد الجناح العسكري لحماس محمد السنوار وقادة آخرين أثناء تواجدهم في مجمع قيادة وسيطرة أسفل المستشفى الأوروبي بخان يونس.



وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية إن "هذا إجراء تكتيكي ولكن له تأثير استراتيجي".

وأفادت بأن "القضاء على الخلية قد يغير من سيطرة حماس على السكان داخل غزة ويغير من موازين القوى بين حماس في غزة وحماس في الخارج، كما أن هذه الخطوة ستغير أيضا نسيج العلاقات بين حماس وقطر، ولكن قبل كل شيء علاقة الحركة مع مصر".

وأشارت إلى أنهم وفي إسرائيل انتظروا فترة طويلة قبل الإعلان عن وفاة المسؤولين الكبار في الحركة.

وأوضحت في السياق أن قائد لواء مدينة غزة عز الدين الحداد هو من يتولى رئاسة حركة حماس في غزة حاليا وقد وضعته إسرائيل حاليا على رأس قائمة المطلوبين لديها.

وكان محمد السنوار من أبرز وأقدم الشخصيات في الجناح العسكري لحركة حماس، ولعب دورا كبيرا في التخطيط وتنفيذ هجوم في السابع من أكتوبر 2023 حيث كان يشغل منصب رئيس غرفة العمليات.

وبعد اغتيال محمد الضيف تم تعيينه من قبل شقيقه يحيى السنوار في منصب رئيس الجناح العسكري، وكان عنصرا مؤثرا ومركزيا في صنع القرار داخل حماس وفي رسم استراتيجية وسياسة الجناح العسكري.

وباعتباره قائدا للجناح العسكري لحركة حماس، فقد عمل على تعزيز العديد من العمليات من أجل إعادة تأهيل ونشاط الجناح العسكري.

وكان يشغل في السابق منصب قائد لواء خان يونس ورئيس مركز عمليات الجناح العسكري، وكان متورطا في التخطيط لاختطاف جلعاد شاليط واحتجازه.