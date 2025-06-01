  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طولكرم ونور شمس تحت إجراءات عسكرية مشددة منذ أكثر من أربعة أشهر

الأحد 01 يونيو 2025 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
طولكرم ونور شمس تحت إجراءات عسكرية مشددة منذ أكثر من أربعة أشهر



طولكرم/سما/

تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات ميدانية في مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ126 على التوالي، وفي مخيم نور شمس لليوم الـ113، وسط تعزيزات عسكرية وتحركات مكثفة في المنطقة.


وأفادت مصادر محلية بأن قوات إسرائيلية دفعت صباح اليوم بتعزيزات من الآليات العسكرية من المدخل الغربي للمدينة، حيث انتشرت في الشوارع الرئيسية، بما في ذلك دوار العليمي وشارع نابلس، وصولاً إلى مخيم نور شمس.

وتفرض القوات طوقا أمنيا مشددا على المخيمين، مع سماع أصوات إطلاق نار وانفجارات بين الحين والآخر، في ظل انتشار آليات وفرق مشاة داخل الحارات ومحيط المنازل، وتقييد حركة السكان، بما في ذلك ملاحقة واحتجاز من يحاول الوصول إلى منزله.

وشهد مخيم نور شمس خلال الأسبوعين الماضيين عمليات هدم طالت أكثر من 20 مبنى سكنيا، ما ألحق أضرارا بعدد من المباني المجاورة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة تشمل هدم 106 مبان في كلا المخيمين، بواقع 58 في مخيم طولكرم و48 في نور شمس، بهدف فتح طرق وتعديل البنية الجغرافية.

وفي تطور لافت، أبلغت القوات الإسرائيلية الأسبوع الماضي سكان 58 مبنى في مخيم طولكرم بقرارات هدم فورية، وأمهلتهم ثلاث ساعات فقط للإخلاء، مع فرض قيود صارمة على الحركة وعمليات تفتيش للمواطنين.

كما شهدت المدينة تحركات مكثفة للمركبات العسكرية وفرق المشاة، التي جابت الأحياء الرئيسية، مع إقامة حواجز مفاجئة خصوصا في وسط السوق وشارع نابلس ومحيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، حيث تعرض المواطنون والمركبات للتفتيش والاستجواب.

واستولت القوات أيضا على عدد من المباني في شارع نابلس والحي الشمالي، بعد إخلاء سكانها بالقوة، واستخدامها كمواقع تمركز عسكري، وبعضها لا يزال تحت السيطرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وأدت السواتر الترابية التي وضعت على شارع نابلس إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية، وأثّرت بشكل مباشر على حركة السير ومعاناة السكان.

وأسفرت العمليات المستمرة عن استشهاد 13 مواطنا، من بينهم طفل وامرأتان إحداهما كانت حاملا، إضافة إلى عشرات الإصابات والاعتقالات، وأضرار واسعة في البنية التحتية، والممتلكات، والمركبات.

كما تسببت الإجراءات بتهجير أكثر من 4200 عائلة من المخيمين، أي ما يزيد على 25 ألف شخص، وتدمير أكثر من 400 منزل بالكامل، و2573 منزلا بشكل جزئي، مع استمرار إغلاق المداخل وتحويل المنطقة إلى منطقة شبه خالية من السكان.

الأكثر قراءة اليوم

بعد بيان الجيش عن اغتيال محمد السنوار.. كاتس يهدد: الدور على هؤلاء..

ويتكوف يقدم خطة بديلة في حال رفضت حماس مقترحه

الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع ضغطه العسكري على غزة .. “معاريف”: العالم ينقلب علينا

ويتكوف: رد حماس على المقترح "غير مقبول على الإطلاق"

"نرجسي ويعيش حياة مزودجة بأقنعة".. طبيب نفسي إسرائيلي يفضح المستور في شخصية نتنياهو

فصائل فلسطينية تعلن عن دورها في صياغة رد حماس على مقترح ويتكوف

"إسرائيل" تعلن رسميا اغتيال محمد السنوار

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس: على حماس التخلي عن حكم قطاع غزة

683c27ac4236044539729e58

"مجزرة ويتكوف".. اتهامات للمبعوث الأمريكي بالتسبب في مذبحة المساعدات برفح

photo_2025-06-01_15-25-13

كاتس يتوعد حماس "بغض النظر عن المفاوضات"

"معاريف": اغتيال محمد السنوار خلق ثلاث مشاكل..

683c382a42360444f704132d

قيادي في "حماس" يكشف تفاصيل مثيرة "لانهيار مفاوضات" التهدئة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية