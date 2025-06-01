السعودية: رفض إسرائيل لزيارة الوفد المشترك إلى الضفة الغربية تأكيد على رفضها أي محاولات جدية للسلام

الرياض/سما/

عقد وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة في العاصمة عمان ظهر الأحد اجتماعا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر آلية الاتصال المرئي.



وخلال المؤتمر الصحفي للجنة الوزارية العربية الإسلامية، المنعقد في العاصمة الأردنية عمان، قال فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، ورئيس اللجنة، إن رفض إسرائيل زيارة اللجنة الوزارية العربية الإسلامية للضفة الغربية تأكيد على "رفضها أي محاولات جدية لمسلك السلام".

ولفت وزير الخارجية السعودي، أن السلطة الفلسطينية "هي الطرف العقلاني في مواجهة طرف يرفض الجهود الدبلوماسية".

وأضاف أن اللقاء مع الرئيس الفلسطيني تطرق إلى الوصول لوقف إطلاق النار في غزة وخروج القوات الإسرائيلية وإطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات.

وأكد أن السلطة الفلسطينية تواجه طرفا لا يريد أي حلول.

وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن قرار إسرائيل منع زيارة الوفد الوزاري العربي إلى رام الله "يعكس عنجهيتها وتطرفها".

وأضاف: "نريد السلام العادل ونعمل من أجله والحكومة الإسرائيلية تواصل حربها على غزة واستهداف الفلسطينيين".

وذكر: "أكدنا خلال اللقاء مع الرئيس الفلسطيني أهمية وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات".

من جهته، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن رفض إسرائيل دخول اللجنة الوزارية العربية إلى رام الله للقاء الرئيس عباس "دليل على غطرسة تل أبيب".

وتابع "بحثنا مع الرئيس الفلسطيني الوضع الكارثي في قطاع غزة"، موضحا أن "سياسة التجويع التي تتبعها إسرائيل في قطاع غزة تنتهك أبسط حقوق البشر".

وأضاف "نشجع فرنسا وغيرها على اتخاذ خطوات نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وتابع "تحدثنا مطولا بشأن الجهود المكثفة من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية والتنسيق مع فرنسا ودول أخرى".

ويضم الوفد رئيس اللجنة وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، عبر الاتصال المرئي، ووزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى عبر الاتصال المرئي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في مقر الوزارة.

الجدير ذكره أن اللجنة أجلت زيارة كانت مقررة لها إلى رام الله في ضوء تعطيل إسرائيل لها من خلال رفض دخول الوفد عبر أجواء الضفة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل.