جماهير باريس سان جيرمان تطالب بوقف إبادة غزة (صور وفيديوهات)

في خطوة تعبر عن دعمهم لفلسطين، رفع جمهور نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لافتة طالبوا من خلالها بوقف المجازر التي يتعرض لها قطاع غزة، وذلك خلال مباراة الفريق مع إنترميلان الإيطالي في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخلال المباراة، ظهرت لافتة كبيرة رفعها جمهور باريس سان جيرمان، حملت عبارة «أوقفوا المجازر في غزة».

كما تظاهر الآلاف من مشجعي نادي باريس سان جيرمان في شوارع العاصمة الألمانية ميونخ، حيث أقيمت المباراة، رافعين الأعلام الفلسطينية، رفضا للإبادة في غزة، وذلك قبيل المباراة.

في السياق، قالت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الأحد إن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 500 شخص خلال الاحتفالات بفوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وأفادت أنباء عن مقتل شخصين وإصابة 192 آخرين.

وانطلقت احتفالات صاخبة في جميع أنحاء العاصمة الفرنسية وضواحيها مساء أمس السبت بعد أن سحق سان جيرمان منافسه إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 5-صفر ليحقق أول ألقابه في دوري أبطال أوروبا، لكن المناوشات اللاحقة مع الشرطة كادت تلقي بظلالها على الاحتفالات.