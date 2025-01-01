واشنطن : البيت الأبيض أرسل مقترحا “مقبولا” لإيران بشأن اتفاق نووي و”من مصلحتها” قبوله

سما / وكالات /

أرسلت الولايات المتحدة الى إيران مقترحا بشأن اتفاق نووي وصفه البيت الأبيض بأنه “مقبول” و”من مصلحتها” قبوله، بحسب وسائل إعلام أمريكية السبت.

ويأتي هذا بعد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اتهم طهران بتسريع وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه تلقّى “عناصر مقترح أمريكي” من نظيره العماني خلال زيارته لطهران السبت.

وأوردت صحيفة نيويورك تايمز أن كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت: “أرسل المبعوث الخاص ويتكوف اقتراحا مفصلا ومقبولا للنظام الإيراني، ومن مصلحته قبوله”.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مسؤولين مطلعين على المحادثات الدبلوماسية أن الاقتراح عبارة عن سلسلة من النقاط الموجزة وليس مسودة كاملة.

ويدعو الاقتراح إيران إلى وقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم ويقترح إنشاء تجمع إقليمي لإنتاج الطاقة النووية يضم إيران والمملكة العربية السعودية ودولا عربية أخرى، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

ومنذ نيسان/أبريل الماضي، أجرت واشنطن وطهران خمس جولات من المباحثات بوساطة من مسقط، تهدف للتوصل الى اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي.

وتتهم دول غربية وإسرائيل، إيران بالسعي الى تطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية، مؤكدة الطابع السلمي لبرنامجها النووي.

وأكد عباس عراقجي السبت أن السلاح الذري “غير مقبول”.

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة تأكيده أنه “لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي”، مشيرا إلى أن البلدين “قريبان جدا من اتفاق”.