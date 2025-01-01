  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

واشنطن : البيت الأبيض أرسل مقترحا “مقبولا” لإيران بشأن اتفاق نووي و”من مصلحتها” قبوله

الأحد 01 يونيو 2025 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن : البيت الأبيض أرسل مقترحا “مقبولا” لإيران بشأن اتفاق نووي و”من مصلحتها” قبوله



سما / وكالات /

 أرسلت الولايات المتحدة الى إيران مقترحا بشأن اتفاق نووي وصفه البيت الأبيض بأنه “مقبول” و”من مصلحتها” قبوله، بحسب وسائل إعلام أمريكية السبت.
ويأتي هذا بعد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اتهم طهران بتسريع وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه تلقّى “عناصر مقترح أمريكي” من نظيره العماني خلال زيارته لطهران السبت.
وأوردت صحيفة نيويورك تايمز أن كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت: “أرسل المبعوث الخاص ويتكوف اقتراحا مفصلا ومقبولا للنظام الإيراني، ومن مصلحته قبوله”.
وأشارت الصحيفة نقلا عن مسؤولين مطلعين على المحادثات الدبلوماسية أن الاقتراح عبارة عن سلسلة من النقاط الموجزة وليس مسودة كاملة.
ويدعو الاقتراح إيران إلى وقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم ويقترح إنشاء تجمع إقليمي لإنتاج الطاقة النووية يضم إيران والمملكة العربية السعودية ودولا عربية أخرى، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

ومنذ نيسان/أبريل الماضي، أجرت واشنطن وطهران خمس جولات من المباحثات بوساطة من مسقط، تهدف للتوصل الى اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي.
وتتهم دول غربية وإسرائيل، إيران بالسعي الى تطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية، مؤكدة الطابع السلمي لبرنامجها النووي.
وأكد عباس عراقجي السبت أن السلاح الذري “غير مقبول”.

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة تأكيده أنه “لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي”، مشيرا إلى أن البلدين “قريبان جدا من اتفاق”.

الأكثر قراءة اليوم

بعد بيان الجيش عن اغتيال محمد السنوار.. كاتس يهدد: الدور على هؤلاء..

ويتكوف يقدم خطة بديلة في حال رفضت حماس مقترحه

ويتكوف: رد حماس على المقترح "غير مقبول على الإطلاق"

"إسرائيل" تعلن رسميا اغتيال محمد السنوار

فصائل فلسطينية تعلن عن دورها في صياغة رد حماس على مقترح ويتكوف

"نرجسي ويعيش حياة مزودجة بأقنعة".. طبيب نفسي إسرائيلي يفضح المستور في شخصية نتنياهو

الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع ضغطه العسكري على غزة .. “معاريف”: العالم ينقلب علينا

الأخبار الرئيسية

بن غفير: نتنياهو يخطئ بالمضي في مقترح ويتكوف لوقف حرب غزة والهدنة الوحيدة مع “حماس” هي رصاصة في الرأس

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 54,418 والإصابات إلى 124,190 منذ بدء العدوان

سفير أمريكا هاكابي في تل أبيب يهاجم فرنسا لدعمها فلسطين: "فليعطوهم الريفييرا" لاقامة دولتهم..

الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع ضغطه العسكري على غزة .. “معاريف”: العالم ينقلب علينا

عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال في نقطة توزيع مساعدات غرب رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية