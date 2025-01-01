384 مستوطنا يقتحمون الأقصى في ما يسمى "نزول التوراة"

القدس المحتلة / سما/

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى، بمناسبة عيد "الأسابيع/نزول التوراة".

ونفذ 384 متطرفا اقتحاماتهم للمسجد الأقصى عبر باب المغاربة، الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس.

وأدى المستوطنون صلواتهم الجماعية والعلنية داخل المسجد الأقصى، وتركزت بشكل خاص في المنطقة الشرقية منه، والتي أصبحت منطقة مخصصة لصلوات المستوطنين اليومية، والتي تتصاعد بشكل ملحوظ خلال الأيام والمناسبات اليهودية.

ورافقت قوات الاحتلال اقتحامات المستوطنين منذ لحظة دخولهم حتى خروجهم عبر باب السلسلة، وخلال ذلك، فرضت القوات قيودًا على دخول المسلمين إلى الأقصى، وعلى أماكن تواجدهم وجلوسهم وصلاتهم فيه، حيث تمنع التواجد في مسار المستوطنين، أما المنطقة الشرقية، فقد تمكنت سلطات الاحتلال من عزلها ومنع أي مصلٍّ أو موظف من دائرة الأوقاف الإسلامية من الوصول إليها خلال الاقتحام والصلاة، بسبب الملاحقة بالاعتقال والإبعاد عن الأقصى.

ودعت جماعات "الهيكل" المتطرفة، خلال الأيام الماضية، إلى المشاركة في اقتحام الأقصى اليوم ويوم غد الإثنين، في ذكرى ما يُسمى "نزول التوراة"، وإقامة الصلاة في المسجد الأقصى.