  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

384 مستوطنا يقتحمون الأقصى في ما يسمى "نزول التوراة"

الأحد 01 يونيو 2025 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
384 مستوطنا يقتحمون الأقصى في ما يسمى "نزول التوراة"



القدس المحتلة / سما/

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى، بمناسبة عيد "الأسابيع/نزول التوراة".

ونفذ 384 متطرفا اقتحاماتهم للمسجد الأقصى عبر باب المغاربة، الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس.

وأدى المستوطنون صلواتهم الجماعية والعلنية داخل المسجد الأقصى، وتركزت بشكل خاص في المنطقة الشرقية منه، والتي أصبحت منطقة مخصصة لصلوات المستوطنين اليومية، والتي تتصاعد بشكل ملحوظ خلال الأيام والمناسبات اليهودية.

ورافقت قوات الاحتلال اقتحامات المستوطنين منذ لحظة دخولهم حتى خروجهم عبر باب السلسلة، وخلال ذلك، فرضت القوات قيودًا على دخول المسلمين إلى الأقصى، وعلى أماكن تواجدهم وجلوسهم وصلاتهم فيه، حيث تمنع التواجد في مسار المستوطنين، أما المنطقة الشرقية، فقد تمكنت سلطات الاحتلال من عزلها ومنع أي مصلٍّ أو موظف من دائرة الأوقاف الإسلامية من الوصول إليها خلال الاقتحام والصلاة، بسبب الملاحقة بالاعتقال والإبعاد عن الأقصى.

ودعت جماعات "الهيكل" المتطرفة، خلال الأيام الماضية، إلى المشاركة في اقتحام الأقصى اليوم ويوم غد الإثنين، في ذكرى ما يُسمى "نزول التوراة"، وإقامة الصلاة في المسجد الأقصى.

الأكثر قراءة اليوم

بعد بيان الجيش عن اغتيال محمد السنوار.. كاتس يهدد: الدور على هؤلاء..

ويتكوف يقدم خطة بديلة في حال رفضت حماس مقترحه

ويتكوف: رد حماس على المقترح "غير مقبول على الإطلاق"

"إسرائيل" تعلن رسميا اغتيال محمد السنوار

فصائل فلسطينية تعلن عن دورها في صياغة رد حماس على مقترح ويتكوف

"نرجسي ويعيش حياة مزودجة بأقنعة".. طبيب نفسي إسرائيلي يفضح المستور في شخصية نتنياهو

الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع ضغطه العسكري على غزة .. “معاريف”: العالم ينقلب علينا

الأخبار الرئيسية

بن غفير: نتنياهو يخطئ بالمضي في مقترح ويتكوف لوقف حرب غزة والهدنة الوحيدة مع “حماس” هي رصاصة في الرأس

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 54,418 والإصابات إلى 124,190 منذ بدء العدوان

سفير أمريكا هاكابي في تل أبيب يهاجم فرنسا لدعمها فلسطين: "فليعطوهم الريفييرا" لاقامة دولتهم..

الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع ضغطه العسكري على غزة .. “معاريف”: العالم ينقلب علينا

عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال في نقطة توزيع مساعدات غرب رفح

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية