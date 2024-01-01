المرصد: إسرائيل تكثّف استخدام "كوادكابتر" لترهيب واستهداف المدنيين في غزة

غزة / سما/

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي كثّف خلال الأيام الماضية استخدام طائراتها لمسيّرة من نوع "كوادكابتر" كأداة للترهيب النفسي والتجسس والقتل المباشر، خاصة في المناطق التي لجأ إليها السكان بعد تهجيرهم قسرًا منشمالي قطاع غزة، في نمط متعمّد يهدف إلى نزع أي شعور بالأمان وتحويل أماكن النزوح إلى مصائد موت.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّه وثّق عدة حوادث استخدمت فيها طائرات "كوادكابتر" لبثّ أصوات غريبة ومزعجة عمدًا لإثارة الهلع بين المدنيين، فيما اقتحمت في حالات أخرى منازل مكتظة بالسكان ليلًا، وحلّقت داخلالغرف، وصوّرت أفراد العائلة وهم نائمون في فراشهم، قبل أن تغادر عبر النوافذ، تاركة وراءها رعبًا نفسيًا مضاعفًا.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن هذه الحوادث لم تقع في مناطق قريبة من العمليات العسكرية أو مهددة بالإخلاء، بل سُجّلت في أحياء مزدحمة تُعتبرمن آخر المساحات الضيقة المتبقية للمدنيين في قطاع غزة، مثل حي الرمال الجنوبي ووسط مدينة غزة، وهي مناطق محدودة المساحة، ويتكدس بها مئات آلاف النازحين الذين حُشروا فيها قسرًا بعد أن أحكم جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على نحو 75% من القطاع.

بث الرعب واستدراج الضحايا

وقال المرصد الأورومتوسطي إن فريقه الميداني وثّق تحليقًا مكثفًا لطائرات"كوادكابتر" الإسرائيلية على ارتفاعات منخفضة، حيث كانت تتمركز عمدًا قبالة نوافذ المنازل، وفي ممرات مراكز الإيواء، وفوق خيام النازحين، وتحوم ببطء، قبلأن تبدأ ببثّ أصوات مصمّمة لإثارة الهلع والترهيب النفسي، تتنوع بين أصوات كلاب تنهش أجساد أطفال، وصرخات مفزعة لأطفال يتألمون، واستغاثات مريرة لكبار سن، وزغاريد نساء توحي بموت أو فاجعة، إلى جانب صفارات إسعاف متواصلة توهم بوقوع مجازر في الجوار.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ هذه الأصوات لم تكن عشوائية، بل جزء من تكتيك مرعب ومركّب، يهدف في آنٍ واحد إلى إنهاك المدنيين نفسيًا ودفعهمللنزوح، وفي الوقت ذاته نصب فخاخ مميتة لهم؛ إذ تُطلق الطائرات أصواتًا مصممة بدقّة لإثارة الهلع والغريزة، فتدفع السكان المذعورين للخروج إلى النوافذ أو الشرفات أو حتى خارج خيامهم، بدافع الاطمئنان أو النجاة، وما إنيطلّ أحدهم حتى تباغته المسيّرة بإطلاق نار مباشر، لتحوّل استجابته البشرية الطبيعية إلى لحظة قتل مخطط لها، وتحوّل الطائرة إلى أداة اغتيال نفسي وجسدي في آنٍ واحد.

وفي إفادة لفريق الأورومتوسطي، قال "محمد سلامة"، أحد سكان منطقةالرمال وسط مدينة غزة: "قبل نحو يومين، وفي حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، بدأنا بسماع أصوات مرعبة لكلاب تهجم على أطفال، بينما كان الأطفال يصرخون، يقطع هذا الصوت صريخ امرأة مسنّة، قبل أن يعود صوتنهش الكلاب بالأطفال. استمر هذا الصوت لعدة دقائق. في البداية، لم نستطع تمييز مصدر الصوت، وشارفنا على الخروج إلى النوافذ للتحقق مما يحدث، لكننا تداركنا الأمر في اللحظة الأخيرة بعد أن ميّزنا بأن الصوت يقترب ويبتعد، فعلمنا أنه صوت مسجّل، وتبيّن أنها كانت كوادكابتر تحلق مقابل النافذة مباشرة".

وأضاف: "ما تفعله هذه المسيّرات جعلتنا كسكان لا نهبّ للنجدة عند سماع أي صوت استغاثة في الخارج، لأننا ببساطة لا يمكن أن نفرّق ما إذا كان هذاصوت استغاثة حقيقي أم مصيدة من كوادكابتر لاستدراجنا وإطلاق النارعلينا".

وأكد الأورومتوسطي أنه في حوادث مختلفة، اقتحمت مسيّرات "كوادكابتر" منازل مدنية أو خيام نزوح ومراكز إيواء، مستغلة تدمير أغلب النوافذ لتصل إلى غرف نوم السكان ليلًا، وتحلّق فوقهم وهم نيام، قبل أن تقوم بتصويرهم وتخرج.

وفي إفادة أخرى، قالت سيدة من سكان مدينة غزة (يحتفظ الأورومتوسطي باسمها لغرض حمايتها): "كنت أنام وأبنائي في إحدى غرف شقة استأجرناها في حي الرمال الجنوبي بعد تدمير منزلنا. كانت نوافذ الشقة مدمرة، لذلك غطينا بعضها بالنايلون. لكن في تلك الليلة تحديدًا، كنت رفعت النايلون قليلًا للأعلى ليدخل بعض الهواء، وبينما كنت أستلقي مع أبنائي على فراشنا على الأرض، وفي الظلام الدامس، شعرت بصوت كوادكابتر تقترب. فتحت عيناي لأجدها تحلق فوقنا مباشرة. أصبت بالذعر لكنني سيطرت على نفسي وأغمضت عيناي مرة أخرى، بدأت أردد الشهادتين لأنني شعرت بأنها ستطلق النار علينا مباشرة، وبقيت لعدة ثوانٍ أفتح وأغمض عيناي لأجد الكوادكابتر ماتزال تحلق فوقنا، فيما يبدو لتصويرنا، قبل أن تخرج من النافذة ذاتها".

وأضافت السيدة: "رغم أن المسيّرة لم تطلق النيران علينا وخرجت دون أن تفعل شيئًا، إلا أنها أصابتنا بالذعر الشديد. الآن أنا أخاف كلما حان وقت النوم، أو كلما حل الظلام، أخاف من النوافذ والأبواب وكل الفتحات التي تؤدي للخارج. أشعر أنني غير آمنة، وأنه في أي وقت كان، يمكن للمسيّرات بأن تقتحم بيوتنا وتصورنا أو تطلق النيران علينا بكل بساطة".

وفي عدة شهادات أخرى وثقها المرصد الأورومتوسطي، قال فلسطينيون إن الأصوات المريبة التي تطلقها مسيّرات "كوادكابتر" ليلًا ترهبهم "أكثر منالقصف ذاته"، وتشكّل هاجسًا لديهم "أكثر من هاجس القتل"، إذ تولّد شعورًا دائمًا بالملاحقة وتبقيهم في حالة ترقّب وتوتر لا تهدأ، في ظل إبادة جماعية متواصلة منذ 19 شهرًا جرّدتهم من أي إحساس بالأمان بشكل كامل.

تداعيات نفسية وجسدية مزمنة تهدد السكان على المدى البعيد

وحذّر المرصد الأورومتوسطي من أنّه، ورغم فداحة ما يواجهه الفلسطينيون فيقطاع غزة من قصف إسرائيلي بآلاف الأطنان من المتفجرات، وسياسات التجويع الممنهجة، فإن استخدام طائرات "كوادكابتر" المسيّرة كوسيلة ترهيب، سواء عبر الأصوات المرعبة التي تصدرها، أو من خلال إطلاق النار المباشر، أوإسقاط القنابل، أو اقتحام أماكن الإيواء ليلًا أثناء نوم المدنيين، يُخلّف آثارًا نفسية شديدة الخطورة، تدمّر الصحة النفسية الفردية والجماعية وتعمّق مستويات الرعب المزمن لدى السكان، لا سيما الأطفال والنساء.

وبيّن أن التعرض المتكرر للأصوات المفاجئة من طائرات "كوادكابتر"، إلىجانب دوي الانفجارات الهائلة جراء استخدام إسرائيل صواريخ وروبوتات مفخخة، يؤدي إلى تحفيز دائم ومفرط للجهاز العصبي، ما يُدخل الناجين فيحالة مستمرة من الترقب والخوف، تُنهك أجسادهم وتستنزف طاقتهم النفسية، حتى بعد توقف القصف المباشر.

وأشار إلى أن التحليق المكثف لهذه الطائرات في ساعات الليل المتأخرة، واقترابها من النوافذ والأسطح وبثها لأصوات غريبة ومقلقة، يزرع شعورًا دائمًا بالخطر الوشيك، يتسلل إلى كل زاوية ويخترق أدق تفاصيل الحياة اليومية، ويؤدي إلى نوبات فزع فردية وجماعية في الأحياء المكتظة ومراكز الإيواء وخيام النزوح والأسواق وأماكن توزيع الماء والغذاء، حيث لا مجال للهروب ولا مكان للاختباء.

وأوضح أن هذا الضغط النفسي المتواصل، لساعات طويلة كل يوم، يُراكمتدميرًا عقليًا وعصبيًا يظهر في صور متعددة: اضطرابات نوم مزمنة، وكوابيس متكررة، وانهيارات عاطفية مفاجئة، وانعدام القدرة على التركيز، وسلوك عدواني، وموجات من الاكتئاب العميق أو اللامبالاة الحادة، وذلك لدى مختلف فئات السكان في قطاع غزة، وبخاصة الفئات الأكثر هشاشة كالأطفال والنساء وكبار السن.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن جميع سكان قطاع غزة يعيشون فيحالة ترقّب دائم للخطر، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على وظائفهم اليومية، وقدرتهم على الاستقرار العقلي والنفسي، مشيرًا إلى تصاعد واضح فيأعراض نفسية خطيرة، خاصة لدى الأطفال، مثل التبول اللاإرادي الليلي، ونوبات الهلع، والبكاء المفاجئ، واضطرابات النطق والتواصل.

ونبه إلى أن الأصوات المزعجة الصادرة عن طائرات "كوادكابتر" تخلق بيئةسمعية عدائية، تؤثر بشكل مباشر على الأطفال والفتية، وتعيق قدرتهم علىالتركيز، وتعطل نموهم العاطفي، وتؤدي إلى اضطرابات سلوكية وتعليمية، وتُهيّئ جيلًا يعاني من مشكلات نفسية واجتماعية طويلة الأمد.

وأكد أن النساء، وخاصة الأمهات، يتأثرن بشكل مضاعف نتيجة شعورهن الدائم بالعجز عن حماية أطفالهن من الخوف المتواصل، ما يولّد لديهن ضغطًا نفسيًا عميقًا، مشيرا كذلك إلى أن هذه الضغوط النفسية، إلى جانب الانقطاع الحاد في الرعاية الصحية وسوء التغذية المزمن، أسهمت في ارتفاع مقلق فيحالات الإجهاض بين النساء الحوامل في قطاع غزة، إذ سُجّلت زيادة بنسبةتصل إلى 300% منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، في واحدة من أوضح نتائج الانهيار الجسدي والنفسي المتراكم الذي تعانيه النساء تحت وطأة الإبادة الجماعية المستمرة.

أداة إبادة جماعية

أوضح المرصد الأورومتوسطي أن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيليل طائرات "كوادكابتر" المسيّرة في عمليات الترهيب والاستهداف المباشر للمدنيين يشكّل نمطًا منهجيًا ومتكررًا، إذ سبق أن وثق في نيسان/أبريل2024 استخدامه تلك المسيّرات في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومراتعديدة أخرى في مناطق مختلفة.

وأضاف أن جيش الاحتلال، بعد أن فرض سيطرته الفعلية غير القانونية على معظم مناطق قطاع غزة وأصدر أوامر تهجير قسري شملت نحو ثلثي مساحة القطاع، لم يكتفِ بتجريد السكان من أرضهم، بل واصل ملاحقتهم في المساحة الضيقة المتبقية التي لجؤوا إليها قسرًا، عبر القصف المباشر، والقتل الجماعي، وممارسات الترهيب النفسي، وعلى رأسها استخدام الطائرات المسيّرة كأداة قمع يومي تخترق أدق تفاصيل الحياة المدنية، وتطارد النازحين في نومهم، وحركتهم، وملاجئهم المؤقتة.

وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أن كل هذه الممارسات تندرج ضمن نهجمنسّق ومتكامل في إطار جريمة الإبادة الجماعية، إذ ينتهج الجيشالإسرائيلي أساليب لاأخلاقية ولاإنسانية ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، تُخلّف فيهم أضرارًا جسدية ونفسية عميقة ومستدامة، في سياق سعي منظّم لتدمير الشعب الفلسطيني من حيث كونه كذلك.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمد إلى تحويلأنواع متعددة من الطائرات بدون طيار، بما في ذلك تلك المصممة أساسًا لأغراض التصوير والمراقبة، إلى أدوات هجومية تُستخدم في جمع المعلومات الاستخبارية أولًا، ثم يُعاد توظيفها لاحقًا في تنفيذ عمليات ترهيب واستهداف مباشر ومتعمد لأهداف مدنية، في انتهاك واضح وخطير لقواعدالقانون الدولي.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الطائرات المسيّرة، رغم أنها لا تُصنّف بحدذاتها ضمن الأسلحة المحظورة دوليًا، إلا أن استخدامها يظل خاضعًا بالكامل لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحكم سير العمليات القتالية، مثلها مثلأي وسيلة قتالية أخرى يُسمح باستخدامها في النزاعات المسلحة. وأشار إلىأن من أبرز هذه القواعد مبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، ومبدأ التناسب في استخدام القوة، فضلًا عن الالتزام باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي إلحاق الضرر بالمدنيين، أو تقليله إلى أدنى حد ممكن، قبل تنفيذأي هجوم.

وطائرات "كوادكابتر" هي طائرات مسيرة طورتها شركات صناعات عسكريةإسرائيلية بخصائص وميزات تكتيكية مختلفة، وهي رباعية المروحيات وصغيرةالحجم لا يتجاوز قطرها مترًا واحدًا، وسهلة البرمجة وتسيّر إلكترونيًا عن بُعد.

وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أن الاستخدام الأساسي للطائرات المسيّرةفي سياقات النزاع المسلح، كما هو مبرَّر دوليًا، يقوم على تقليل الخسائر فيصفوف المدنيين، نظرًا لما تتيحه هذه التكنولوجيا من إمكانيات متقدمة لا تتوفرفي معظم أنظمة التسليح الأخرى، مثل الرصد الفوري عبر الكاميرات، والمراقبةالمستمرة في الزمن الحقيقي، والتصويب الدقيق، وتتبع الأهداف بسرعة ومرونة.

غير أن هذه المزايا نفسها تكشف الطبيعة المتعمّدة لاستخدام إسرائيل لهذهالطائرات في استهداف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، إذ إن أغلبعمليات القتل وقعت في مناطق مفتوحة يسهل فيها تمييز المقاتلين من المدنيين، وكانت الطائرات تحلّق فوق المكان لفترات كافية تسمح بجمع معلومات دقيقةعن الوضع الميداني. كما أن نمط الاستهداف القريب، باستخدام أعيرة ناريةدقيقة وقصيرة المدى، يعزز الاستنتاج بأن القتل تم بوعي تام وبنية مباشرة، وليس كأثر جانبي أو نتيجة خطأ في التقدير.

وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أن الاستخدام المتعمد للطائرات المسيّرةلبث أصوات مرعبة بهدف ترويع السكان المدنيين يشكّل انتهاكًا جسيمًا للمادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية وأعمال الترويع بحق المدنيين، مؤكدا أن هذه الممارسات، التي تُحدث معاناة نفسية جماعيةشديدة، تندرج ضمن الوسائل والأساليب المحظورة في النزاعات المسلحة بموجب القانون الدولي الإنساني، لكونها تستهدف السلامة العقلية والنفسية للسكان المدنيين بشكل مباشر.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن هذا النمط المنهجي من العنف النفسي يُشكّلجزءًا من سياسة منهجية تتجاوز حدود جريمة الحرب أو الجريمة ضد الإنسانية، لتُلامس جوهر جريمة الإبادة الجماعية كما عرّفتها المادة الثانية مناتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وخصوصًا الفقرة (ب)، التي تُجرّم "إلحاق أذى جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة"، والفقرة(ج)، التي تُجرّم "إخضاع جماعة ما عمدًا لظروف معيشية يُراد بها تدميرها كليًا أو جزئيًا".

وأضاف أن استخدام الطائرات المسيّرة بهذه الطريقة؛ كأداة لترويع السكان، وتفكيك تماسكهم النفسي، وتحطيم شعورهم بالأمان على نحو دائم؛ يأتي ضمن سياق متكامل من القتل الجماعي، والحصار الخانق، والتجويع المتعمد، والإفقار القسري، وهي جميعها أفعال تنطوي على نيّة واضحة لتدمير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كجماعة مستهدفة بذاتها.

ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، إلى تحملمسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيينهناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدلالدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق في أول فرصة وتسليمهم إلىالعدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.

وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصاديةودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر شامل لتصدير الأسلحة إليها أو قطع الغيار أوالبرمجيات أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي والأمني المقدمة لإسرائيل فورًا، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظرعلى سفرهم، وتعليق عمل شركات الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الأسواق الدولية، وتجميد أصولها في المصارف الدولية، إضافة إلى تعليقالامتيازات التجارية والجمركية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تُسهِم في تمكينها من مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

وحث المرصد الأورومتوسطي الدول التي تملك قوانين للولاية القضائية العالميةعلى إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الإبادة الجماعية، والمباشرة في إجراءات محاكمتهم، التزامًا بمسؤولياتها القانونية الدولية في المعاقبة على الجرائم والانتهاكات ومكافحة الإفلات من العقاب.