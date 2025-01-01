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مسيرة حاشدة في مدينة بريمن الألمانية تنديدا بالعدوان على غزة

الأحد 01 يونيو 2025 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرة حاشدة في مدينة بريمن الألمانية تنديدا بالعدوان على غزة



برلين/ وكالات/

 نظمت الجالية الفلسطينية والتجمع الفلسطيني للوطن والشتات، اليوم السب، تظاهرة حاشدة في مدينة بريمن الألمانية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، بمشاركة الجاليات العربية ومتضامنين ألمان وأوروبيين.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، واللافتات التي تعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وتندد بالجرائم البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين من النساء والأطفال في قطاع غزة.

ودعا رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن وضواحيها، نائب رئيس الجمعية الالمانية الفلسطينية سامر بلال اصلان دول اوروبا فرنسا وكندا وايطاليا وبريطانيا بالضغط على دولة الاحتلال لوقف حرب الابادة وضرورة ادخال المساعدات الانسانية والاغاثية إلى سكان القطاع.

واعتبر الطريقة التي يقوم بها الاحتلال في توزيع المساعدات في رفح بالمذلة والمجحفة والتي لاتحترم قواعد القانون الدولي.

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