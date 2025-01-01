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المفتي العام: صلاة عيد الأضحى الساعة السادسة وخمس دقائق صباحا

الأحد 01 يونيو 2025 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المفتي العام: صلاة عيد الأضحى الساعة السادسة وخمس دقائق صباحا



القدس المحتلة / سما/

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1446 هو الساعة السادسة وخمس دقائق صباحاً حسب التوقيت الصيفي.

وأكد، سنة صيام يوم عرفة لغير الحاج، فقد سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، فقال: (يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ).

وناشد، المواطنين بضرورة زيارة بيوت وعائلات الشهداء والأسرى والجرحى والمحتاجين، وحث الموسرين والقادرين على الجود بالأضاحي والتقرب إلى الله تعالى بها، لما يعزز الصلة بين الأهل والأقارب والأرحام ويساعد في تلبية حاجات الفقراء والمحتاجين، وكل عام وأنتم بخير.

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