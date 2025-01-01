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طلبة وأكاديميون في جامعة نيويورك يضربون عن الطعام للمطالبة بوقف حرب الإبادة في غزة

الأحد 01 يونيو 2025 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طلبة وأكاديميون في جامعة نيويورك يضربون عن الطعام للمطالبة بوقف حرب الإبادة في غزة



نيويورك/ وكالات/

يواصل طلبة وأكاديميون في مركز الدراسات العليا التابع لجامعة مدينة نيويورك (CUNY)، إضرابهم عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بوقف جرائم الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وينظم الاضراب في باحة مركز الدراسات العليا، حيث يرفع المشاركون لافتات وصور من غزة، مطالبين إدارة الجامعة بسحب استثماراتها من الشركات والمؤسسات المتورطة في دعم الاحتلال والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، معتبرين ذلك "تواطؤ في الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق الفلسطينيين".

ويؤكد المشاركون تصميمهم على مواصلة الإضراب حتى تستجيب إدارة الجامعة لمطالبهم العادلة، مشددين على أن التضامن مع فلسطين "ليس خياراً بل التزاماً اخلاقياً".

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