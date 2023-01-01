أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام) الصادرة صباح اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة إلى 54,381 شهيدا، و124,054 مصابا، منذ 7 تشرين الأول 2023.
كما أبرزت: الشيخ: قرار الاحتلال بمنع وصول الوفد العربي الإسلامي إلى رام الله سلوك متعجرف.. الوفد الوزاري أكد أن قرار تل أبيب يعكس حجم غطرس الحكومة الإسرائيلية.
وفيما يلي أبرز العناوين:
* "القدس":
- 60 شهيدا بمجازر مروعة
- اقتحامات واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة وتواصل التهجير في مخيمات الشمال
- الوفد الوزاري العربي: منعنا من زيارة الضفة يعكس غطرسة الحكومة الإسرائيلية
- الشيخ: ندرس كيفية الرد على هذا القرار
- 500 حاج وحاجة من أسر الشهداء والأسرى يغادرون عبر معبر الكرامة
- مسؤول أممي: آلية توزيع مساعدات غزة مذلة
- تدمير المولدات الكهربائية بمستشفيات القطاع
- الصحة العالمية: أطفال غزة يموتون من الجوع
* "الحياة الجديدة":
- ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة إلى 54.381 شهيداً، و124.054 مصاباً، منذ 7 تشرين الأول 2023
- الشيخ: قرار الاحتلال بمنع وصول الوفد العربي الإسلامي إلى رام الله سلوك متعجرف.. الوفد الوزاري أكد أن قرار تل أبيب يعكس حجم غطرس الحكومة الاسرائيلية
- اصابتان قرب أريحا والمستعمرون يصعدون إرهابهم في عدة مناطق برام الله
- "فتح" في لبنان تجدد التزامها الكامل بمضمون البيان الرئاسي الصادر عن القمة التي جمعت الرئيسين عباس وعون
- منطقة ايطالية تقطع علاقاتها مع اسرائيل بسبب الحرب على غزة
* "الأيام":
- 40 شهيدا.. استهداف جائعين وتوسيع العدوان على خانيونس بعد أوامر إخلاء
- قصف 60 منزلاً خلال يومين و42 مستشفى خرجت كليا عن الخدمة
- الوفد الوزاري العربي يندد بمنع اسرائيل زيارته إلى رام الله اليوم
- اصابة شابين شرق أريحا واقتحام ليلي لبلدتي المغير والنبي صالح
- المستعمرون يشنون سلسلة اعتداءات ووقوع إصابات وأضرار
- 80% منا لقطاع منطقة عسكرية أو تخضع لأوامر إخلاء
- الاحتلال يعتدي على حافلتين للحجاج من ذوي الشهداء والأسرى ويمنع آخرين من السفر
ــــــــــــ