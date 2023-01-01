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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأحد 01 يونيو 2025 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما/

 أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام) الصادرة صباح اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة إلى 54,381 شهيدا، و124,054 مصابا، منذ 7 تشرين الأول 2023.

كما أبرزت: الشيخ: قرار الاحتلال بمنع وصول الوفد العربي الإسلامي إلى رام الله سلوك متعجرف.. الوفد الوزاري أكد أن قرار تل أبيب يعكس حجم غطرس الحكومة الإسرائيلية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "القدس":

- 60 شهيدا بمجازر مروعة

- اقتحامات واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة وتواصل التهجير في مخيمات الشمال

- الوفد الوزاري العربي: منعنا من زيارة الضفة يعكس غطرسة الحكومة الإسرائيلية

- الشيخ: ندرس كيفية الرد على هذا القرار

- 500 حاج وحاجة من أسر الشهداء والأسرى يغادرون عبر معبر الكرامة

- مسؤول أممي: آلية توزيع مساعدات غزة مذلة

- تدمير المولدات الكهربائية بمستشفيات القطاع

- الصحة العالمية: أطفال غزة يموتون من الجوع

* "الحياة الجديدة":

- ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة إلى 54.381 شهيداً، و124.054 مصاباً، منذ 7 تشرين الأول 2023

- الشيخ: قرار الاحتلال بمنع وصول الوفد العربي الإسلامي إلى رام الله سلوك متعجرف.. الوفد الوزاري أكد أن قرار تل أبيب يعكس حجم غطرس الحكومة الاسرائيلية

- اصابتان قرب أريحا والمستعمرون يصعدون إرهابهم في عدة مناطق برام الله

- "فتح" في لبنان تجدد التزامها الكامل بمضمون البيان الرئاسي الصادر عن القمة التي جمعت الرئيسين عباس وعون

- منطقة ايطالية تقطع علاقاتها مع اسرائيل بسبب الحرب على غزة

* "الأيام":

- 40 شهيدا.. استهداف جائعين وتوسيع العدوان على خانيونس بعد أوامر إخلاء

- قصف 60 منزلاً خلال يومين و42 مستشفى خرجت كليا عن الخدمة

- الوفد الوزاري العربي يندد بمنع اسرائيل زيارته إلى رام الله اليوم

- اصابة شابين شرق أريحا واقتحام ليلي لبلدتي المغير والنبي صالح

- المستعمرون يشنون سلسلة اعتداءات ووقوع إصابات وأضرار

- 80% منا لقطاع منطقة عسكرية أو تخضع لأوامر إخلاء

- الاحتلال يعتدي على حافلتين للحجاج من ذوي الشهداء والأسرى ويمنع آخرين من السفر

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