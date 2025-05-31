"أنصار الله" اليمنية تحذر الشركات الأجنبية من العمل داخل إسرائيل

صنعاء/ وكالات/

دعت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، يوم السبت، المستثمرين والشركات الأجنبية في إسرائيل إلى المغادرة.

وذكرت وزارة الدفاع في حكومة "أنصار الله"، أن "على المستثمرين والشركات الأجنبية العاملة داخل الكيان المحتل سرعة المغادرة لأن البيئة لن تكون آمنة".

وأكدت الجماعة في بيان لها أن "صواريخنا مصممة بعدة رؤوس حربية في حال اعتراضها تنقسم لتصيب أهدافا أكثر، ما يجعل منظومات العدو بلا فائدة".

وشددت على أن "صواريخ اليمن لن تتوقف عن استهداف الكيان إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

ويوم الأربعاء الماضي، نفذت مقاتلات إسرائيلية 5 غارات على مطار صنعاء الدولي، استهدفت مدرجه ومرافق المطار، أدت إلى إخراجه عن الخدمة، وإحراق آخر طائرة مدنية تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية.

وكانت "أنصار الله"، قد أعادت في 17 مايو/ أيار الجاري، مطار صنعاء الدولي إلى الخدمة عقب تعرضه لسلسلة غارات إسرائيلية في 6 مايو الجاري، أدت إلى تدمير مدرجه وصالات الوصول والمغادرة وبرج المراقبة و3 طائرات مدنية تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية.