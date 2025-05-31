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بعد بيان الجيش عن اغتيال محمد السنوار.. كاتس يهدد: الدور على هؤلاء..

السبت 31 مايو 2025 08:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد بيان الجيش عن اغتيال محمد السنوار.. كاتس يهدد: الدور على هؤلاء..



القدس المحتلة/سما/

هدد وزيرجيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء اليوم، باغتيال كل من القيادي في كتائب القسام عز الدين الحداد ورئيس حركة حماس خليل الحيّة.

وبعد بيان جيش الاحتلال عن اغتيال القيادي في كتائب القسام محمد السنوار، قال وزير الجيش يسرائيل كاتس: "الدور الآن على عز الدين الحداد داخل غزة، وخليل الحيّة خارجها،  وكل شركائهم في الجريمة - هم القادمون في قائمة الاستهداف.

وأضاف: "ستلاحق يد إسرائيل الطويلة جميع المسؤولين عن جرائم وفظائع السابع من أكتوبر، أينما كانوا، حتى يتم القضاء عليهم تمامًا."

في سياق متصل، قال مراسل قناة 14: "على خلفية التقدم في المفاوضات مع حماس بشأن صفقة تبادل أخرى، قررت المؤسسة الأمنية إصدار الإعلان الليلة عن إغتيال محمد السنوار و محمد شبانة.

كما ذكرت قناة كان العبرية، أن سبب نشر خبر اغتيال السنوار الآن هو ممارسة المزيد من الضغط على حماس لتقبل بالصفقة.

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