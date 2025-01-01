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"إسرائيل" تعلن رسميا اغتيال محمد السنوار

السبت 31 مايو 2025 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تعلن رسميا اغتيال محمد السنوار



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، اغتيال القيادي في "كتائب القسام" محمد السنوار بغارة نفذها بمدينة خان يونس في 13 مايو الجاري.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "في عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك في التاريخ الموافق 13 مايو 2025، شنت طائرات حربية غارات في منطقة خان يونس، والتي أسفرت عن تصفية  المدعو محمد السنوار، قائد الجناح العسكري التابع لمنظمة حماس.

وبحسب البيان "قد أسفرت تلك الغارة كذلك عن تصفية كل من المدعو محمد شبانة، قائد لواء رفح في منظمة حماس، والمدعو مهدي كوارع، قائد كتيبة جنوب خان يونس في المنظمة.

وزعم الاحتلال: "تمت تصفية هؤلاء أثناء تواجدهم في مجمع قيادة وسيطرة تحت الأرض، يقع تحت المستشفى الأوروبي في خان يونس.

وتابع: "المدعو محمد السنوار كان من أبرز وأقدم قادة الجناح العسكري لحماس، ولعب دورًا محوريًا في تخطيط وتنفيذ مجزرة الـ 7 من أكتوبر الدموية، حيث شغل حينها وظيفة رئيس ركن العمليات. كما كان يُعتبر من الشخصيات المؤثرة والمركزية في عملية صنع القرار لدى حركة حماس، ورسم الاستراتيجية والسياسات المتبعة لدى جناحها العسكري. وبصفته قائدًا للجناح العسكري، عمل على دفع عمليات عديدة تُعنى بإعادة بناء وتعزيز قدرات الجناح العسكري.

- " المدعو محمد شبانة، فكان من المدبرين والمنفذين لمجزرة الـ 7 من أكتوبر، وقاد عملية احتجاز العديد من المختطفين في جنوب قطاع غزة. وخلال حرب "السيوف الحديدية"، وجه العديد من المخططات الإرهابية ضد قوات جيش الدفاع العاملة في منطقة جنوب القطاع، وساهم في إطلاق عدد كبير من القذائف الصاروخية من منطقة لواء رفح باتجاه أراضي إسرائيل.

- "المدعو مهدي كوارع بدأ نشاطه في صفوف حماس كصانع سلاح وعنصر عسكري في لواء خان يونس، ثم تولى مسؤولية قوات النخبة التابعة للواء، وأخيرًا تمت ترقيته ليشغل وظيفة قائد كتيبة جنوب خان يونس.

#محمد السنوار

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