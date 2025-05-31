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الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة

السبت 31 مايو 2025 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة



غزة/سما/

دعا مدير المستشفيات الميدانية في وزارة الصحة بقطاع غزة الدكتور مروان الهمص المجتمع الدولي للتحرك وإيقاف المجازر والإبادة وحرب التجويع التي أتت على كافة المراحل العمرية في قطاع غزة.


وكشف الهمص عن أن 42 مستشفى خرجت كليا عن الخدمة من إجمالي 48 مستشفى كانت تقدم خدماتها للقطاع، مؤكدا وفاة 60 طفلا بسبب سوء التغذية وحوالي 300 مسن ومسنة بسبب عدم توفر العلاج لهم. وقال الهمص "نحن أمام كارثة حقيقية حال استمرت الحرب وتواصلت سياسة التجويع واستهداف الطواقم الطبية، حيث لم يدخل القطاع لا حبة دواء ولا قطعة شاش بعد ثلاثة أشهر من الحصار المميت الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي". 

واتهم الهمص الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات الحكومية والخاصة والتابعة للمنظمات الدولية بما في ذلك المستشفيات الميدانية بشكل ممنهج بهدف إخراج المنظومة الصحية من الخدمة في قطاع غزة.

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