إعلام عبري: "حماس" رفضت فعليا مقترح ويتكوف وقدمت بديلا جديدا بشروطها الخاصة

القدس المحتلة/سما/

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن حركة "حماس" لم تتوصل إلى جواب نهائي ورفضت مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وقدمت مقترحا مضادا بشروطها الخاصة.



وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، "زعمت حماس أن هذا الاقتراح يهدف إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب شامل من قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات إلى شعبنا وعائلاتنا في القطاع"، على الرغم من أن إسرائيل لا تزال ترفض إنهاء الحرب.

وأعلنت حماس أيضا أنه ضمن الاتفاق سيتم "الإفراج عن 10 أسرى أحياء، بالإضافة إلى 18 جثة، مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين".

وعلق مصدر إسرائيلي على إعلان حماس قائلا إن الحركة "رفضت فعليا مخطط ويتكوف الأخير وقدمت عرضا جديدا بشروطها الخاصة".

وسبق أن أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أنه من المتوقع أن توافق حماس من حيث المبدأ فقط على الخطة "الجديدة" - لكنها ستضع إلى جانبها شروطا وتحفظات. في إسرائيل، لا تعتبر الشروط التي وضعتها حماس "ملائمة"، لأن الطلب هو قبول المخطط كما هو - وكلما أضافت إليه شروطا أكثر، كان من المتوقع إجراء المزيد من المفاوضات على الأقل.

هذا وأعلنت حركة "حماس" تسليم ردها على مقترح المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف الأخير إلى الوسطاء بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا إسرائيليا شاملا من قطاع غزة.