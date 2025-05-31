صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة

غزة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء يوم السبت، أن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات غلاف غزة وأن التفاصيل قيد الدراسة.



وأفادت وسائل إعلام عبرية بأنه تم إطلاق 3 صواريخ من القطاع باتجاه نيريم والعين الثالثة بغلاف غزة الجنوبي.



وجاء الإعلان عن إطلاق الصواريخ عقب بث "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" مشاهد وثقت عملية تفخيخ وتفجير منزل تحصنت فيه قوة إسرائيلية شرقي حي الشجاعية بمدينة غزة.

وأظهرت المشاهد عملية تفخيخ المنزل بالعبوات الناسفة، ثم عملية رصد الجنود أثناء توجههم نحو المنزل المفخخ.

ووثقت المشاهد أيضا لحظة تفجير المنزل بعد دخول الجنود إليه أعقبه صوت اشتباك وإطلاق نار كثيف.

كما تمت عملية الإطلاق بعد إعلان حركة "حماس" تسليم ردها على مقترح المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الأخير، إلى الوسطاء، علما أن تل أبيب أعلنت منذ أيام موافقتها على المقترح الأمريكي الذي قالت وسائل إعلام عبرية إنه انحاز لإسرائيل.

وتستمر المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق بعد تسجيل بعض التقدم في الأيام الأخيرة في الجهود الرامية إلى إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقا للخطوط العريضة الجديدة التي نقلها ويتكوف إلى الأطراف.