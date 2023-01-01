إعلان بلدية "خزاعة" شرق خان يونس منطقة منكوبة بالكامل

خانيونس/سما/

أعلنت بلدية خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، السبت، البلدة "منطقة منكوبة بالكامل" جراء الاستهداف الإسرائيلي المباشر والمتواصل الذي طال مختلفة مكونات الحياة فيها ضمن حرب الإبادة الجماعية المتواصلة للشهر العشرين.

وقالت البلدية في بيان: "نعلن أن البلدة أصبحت منطقة منكوبة بالكامل، نتيجة للاستهداف المباشر والمتواصل الذي طال مختلف مكونات الحياة فيها".

وأوضحت البلدية أن آلة الحرب الإسرائيلية سوّت منازل البلدة ومرافقها الصحية والتعليمية بالأرض، كما دمرت الطرق والبنى التحتية وأخرجتها عن الخدمة.

وأشارت إلى أن الفلسطينيين أجبروا على النزوح من البلدة تحت القصف والنيران الإسرائيلية.

وعدت البلدية ما تتعرض له خزاعة "انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني"، مؤكدة أن حجم الدمار فاق كل التقديرات ما يجعلها "خارج نطاق الخدمة بشكل كامل".

وتتعرض المناطق الشرقية لمدينة خان يونس خاصة بلدات خزاعة والقرارة وعبسان وبني سهيلا لعمليات قصف إسرائيلية مكثف ونسف منازل ومباني، حيث أفاد شهود عيان أن عمليات النسف ما زالت متواصلة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.