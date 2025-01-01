  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ألمانيا: قد نغير ممارساتنا السياسية تجاه "إسرائيل"

السبت 31 مايو 2025 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا: قد نغير ممارساتنا السياسية تجاه "إسرائيل"



برلين/سما/

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، إن برلين "غيرت خطابها تجاه إسرائيل، وإنه من المحتمل أن تشمل الخطوة التالية تغييرًا في ممارساتها السياسية".

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" المحلية، اعتبر فيها أن "بعض تصرفات الحكومة الإسرائيلية تتطلب الانتقاد".

وأوضح أن المستشار الألماني، فريدريش ميرتز، وهو نفسه، "قد عبرا بوضوح عن آرائهما في هذه القضايا".

وأرجع فاديفول، تغيير الحكومة الألمانية لخطابها حول غزة إلى عدم دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع طيلة أسابيع. وذكر أنه خلال زيارته لإسرائيل طلب من حكومتها نيابة عن الحكومة الألمانية تصحيح هذا الوضع: "كنت مستعدًا حتى لقبول نظام التوزيع الجديد المخطط له (للمساعدات) كطريقة عملية للخروج من الأزمة".

كما لفت إلى أنه لاحظ بعد نحو 3 أسابيع أن هذا الأمر لم ينجح، وأن المساعدات التي دخلت كانت مجرد قطرة في محيط.

وأوضح فاديفول أن "هذا يتعلق بضمان حقوق الإنسان الأساسية؛ المرضى والضعفاء والأطفال هم من يموتون أولا، وفي النتيجة غيّرنا خطابنا، وفي الخطوة التالية من المحتمل أننا سنغير ممارساتنا السياسية أيضًا".

وردًا على سؤال حول كيفية تطبيق هذه الخطوة، أجاب فاديفول بأنه "لا يمكنني بعد أن أقول ذلك بشكل مفصل، وحكومة إسرائيل لديها الآن الفرصة لتغيير سياستها".

يشار إلى أن تل أبيب استبعدت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، وكلفت "مؤسسة غزة الإنسانية" المرفوضة أمميًا، بتوزيع مساعدات شحيحة جدًا جنوب قطاع غزة وذلك "لذر الرماد في العيون، ولإجبار الفلسطينيين على الجلاء من الشمال وتفريغه"، بحسب "الأناضول" في تقرير نشرته اليوم، السبت.

لكن المخطط الإسرائيلي، يتابع التقرير، "فشل تحت وطأة المجاعة، بعد أن اقتحمت حشود فلسطينية يائسة مركزًا لتوزيع مساعدات جنوب القطاع، فأطلق عليها الجيش الإسرائيلي الرصاص وأصاب عددًا منهم، وفق المكتب الإعلامي بغزة".

الأكثر قراءة اليوم

خطأ غير مصير المعركة.. كيف ضلّت مجموعة حماس طريقها إلى الهدف الحساس في 7 أكتوبر؟

خطة نتنياهو.. إقامة أضخم “سجن بشري” في رفح مع (3) وجبات يوميًّا وبـ”تمويلٍ عربي”..

موقع عبري يعدّد أسباب تكتم حماس عن إعلان موقفها النهائي من اقتراح ويتكوف

ترامب: نقترب جدا من اتفاق بشأن غزة وسنعلن عن التفاصيل خلال اليوم أو ربما غدا

باحثان إسرائيليان: نزع السلاح الكامل من غزة حتى “الكلاشينكوف الأخير” يشبه تفريغ البحر بملعقة

ليلة لم تنم فيها الإسكندرية..تداعيات "عاصفة الرعب" والسيول

مسؤولون إسرائيليون: تل أبيب منعت وزراء خارجية عرب من زيارة رام الله

الأخبار الرئيسية

حماس تسلم ردها للوسطاء على مقترح ويتكوف بشأن الهدنة.. تفاصيل

683afefa4c59b7683603427a

"أوقفوا إيران فورا".. نتنياهو يعلق على تقرير وكالة الطاقة الذرية

الشيخ يعلق على قرار الاحتلال بمنع وصول الوفد العربي الإسلامي إلى رام الله

683a4a9c42360421d647c1b4

رئيس عمليات الجيش الإسرائيلي السابق يتهم نتنياهو وسموتريتش بتوريط إسرائيل في مأزق بغزة

683a45bc42360421d702c9b0

ماكرون يمهل إسرائيل "ساعات وأيام" للاستجابة للوضع الإنساني في غزة مهددا بإجراءات صارمة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية