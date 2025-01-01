ألمانيا: قد نغير ممارساتنا السياسية تجاه "إسرائيل"

برلين/سما/

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، إن برلين "غيرت خطابها تجاه إسرائيل، وإنه من المحتمل أن تشمل الخطوة التالية تغييرًا في ممارساتها السياسية".

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" المحلية، اعتبر فيها أن "بعض تصرفات الحكومة الإسرائيلية تتطلب الانتقاد".

وأوضح أن المستشار الألماني، فريدريش ميرتز، وهو نفسه، "قد عبرا بوضوح عن آرائهما في هذه القضايا".

وأرجع فاديفول، تغيير الحكومة الألمانية لخطابها حول غزة إلى عدم دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع طيلة أسابيع. وذكر أنه خلال زيارته لإسرائيل طلب من حكومتها نيابة عن الحكومة الألمانية تصحيح هذا الوضع: "كنت مستعدًا حتى لقبول نظام التوزيع الجديد المخطط له (للمساعدات) كطريقة عملية للخروج من الأزمة".

كما لفت إلى أنه لاحظ بعد نحو 3 أسابيع أن هذا الأمر لم ينجح، وأن المساعدات التي دخلت كانت مجرد قطرة في محيط.

وأوضح فاديفول أن "هذا يتعلق بضمان حقوق الإنسان الأساسية؛ المرضى والضعفاء والأطفال هم من يموتون أولا، وفي النتيجة غيّرنا خطابنا، وفي الخطوة التالية من المحتمل أننا سنغير ممارساتنا السياسية أيضًا".

وردًا على سؤال حول كيفية تطبيق هذه الخطوة، أجاب فاديفول بأنه "لا يمكنني بعد أن أقول ذلك بشكل مفصل، وحكومة إسرائيل لديها الآن الفرصة لتغيير سياستها".

يشار إلى أن تل أبيب استبعدت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، وكلفت "مؤسسة غزة الإنسانية" المرفوضة أمميًا، بتوزيع مساعدات شحيحة جدًا جنوب قطاع غزة وذلك "لذر الرماد في العيون، ولإجبار الفلسطينيين على الجلاء من الشمال وتفريغه"، بحسب "الأناضول" في تقرير نشرته اليوم، السبت.

لكن المخطط الإسرائيلي، يتابع التقرير، "فشل تحت وطأة المجاعة، بعد أن اقتحمت حشود فلسطينية يائسة مركزًا لتوزيع مساعدات جنوب القطاع، فأطلق عليها الجيش الإسرائيلي الرصاص وأصاب عددًا منهم، وفق المكتب الإعلامي بغزة".