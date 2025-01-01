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“الأغذية العالمي”: وقف النار السبيل الوحيد لإيصال الغذاء لغزة

السبت 31 مايو 2025 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
“الأغذية العالمي”: وقف النار السبيل الوحيد لإيصال الغذاء لغزة



روما/سما/

 قال برنامج الأغذية العالمي، السبت، إن وقف إطلاق النار في غزة هو السبيل الوحيد لضمان إيصال المساعدات والغذاء إلى القطاع.

ومنذ 20 شهرا ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وبدأت قبل 3 أشهر عملية تجويع ممنهج ومنعت جميع المؤسسات الدولية من إدخال إمدادات.

وأشار البرنامج الأممي، في بيان عبر منصة “إكس” إلى أن لديه “ما يكفي من الغذاء لإطعام 2.2 مليون فلسطيني بالقطاع لمدة شهرين، ووقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لإيصاله بأمان”.

ولفت إلى أن الوضع الإنساني في غزة يتدهور بشكل متصاعد عقب الحصار الشديد الذي تفرضه إسرائيل عليها.

وجاء في البيان: “بعد ما يقرب من 80 يوما من الحصار الشامل، تعاني المجتمعات (في القطاع) من الجوع، ولم تعد ترغب في رؤية الطعام يمر من أمامها (دون الوصول إليه)”.

وأشار البرنامج إلى ضرورة إيصال الطعام إلى الفلسطينيين في غزة بشكل عاجل وبكميات كبيرة لمنع الفوضى.

وأكد ضرورة إيجاد مسارات أكثر أمانا واستقرارا لمرور قوافل المساعدات، وتسريع عمليات الموافقة على التصاريح لإدخالها، وفتح المزيد من المعابر الحدودية.

وبشكل شبه يومي منذ الثلاثاء، يتم تسجيل وقوع شهداء برصاص إسرائيلي في صفوف الفلسطينيين الجائعين الذين يتوجهون لتسلم مساعدات أمريكية من نقاط التوزيع التي تشرف عليها “مؤسسة غزة الإنسانية” المستحدثة المدعومة من تل أبيب وواشنطن.

وعبر سياسة متعمدة تمهد لتهجير قسري، مارست إسرائيل تجويعا بحق 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر منذ 2 مارس/ آذار الماضي بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

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