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"أوهام".. جنبلاط يعلق على إمكانية وقف إطلاق النار في غزة!

السبت 31 مايو 2025 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أوهام".. جنبلاط يعلق على إمكانية وقف إطلاق النار في غزة!



بيروت/سما/

وصف الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط الآمال في إمكانية وقف حرب غزة بالأوهام، معتبرا أن هدف إسرائيل هو تدمير غزة بالكامل وإقامة معسكر اعتقال كبير فيها.


وكتب جنبلاط عبر منصة "إكس" اليوم السبت: "كفى أوهام حول إمكانية وقف إطلاق النار في غزة أو احتمال تبادل أسرى كون الخطة الاسرائيلية تكمن في التدمير الكامل للقطاع مع إقامة معسكر اعتقال كبير في جنوبه مثل المعتقلات النازية حيث الإنسان رقم على طريق التهجير إو الإبادة".

وفي وقت سابق هذا العام أعرب جنبلاط عن تشاؤمه مما هو قادم في المنطقة، وحذر من أن "الخطر الصهيوني يتمدد ولا يمكن للعرب أن يبقوا في خنادقهم الخلفية".

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