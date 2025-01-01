  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشيخ يعلق على قرار الاحتلال بمنع وصول الوفد العربي الإسلامي إلى رام الله

السبت 31 مايو 2025 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ يعلق على قرار الاحتلال بمنع وصول الوفد العربي الإسلامي إلى رام الله



رام الله/سما/

قال نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، إن قرار الاحتلال الاسرائيلي بمنع وصول الوفد العربي الإسلامي إلى رام الله تصعيد خطير يعبر عن سلوك متعجرف واستفزازي وغير مسبوق.

وأضاف الشيخ في تصريح نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم السبت، "ندرس مع الأشقاء العرب كيفية الرد على هذا القرار".

وفي سياق متصل، أكد مصدر سعودي لشبكة CNN أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان سيسافر إلى الضفة الغربية غدا الأحد، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

و نقل مسؤول إسرائيلي لـCNN، يوم الجمعة، أن إسرائيل "لن تتعاون" مع خطط السلطة الفلسطينية لاستضافة وفد من وزراء الخارجية العرب بقيادة سعودية في رام الله.


ووصف المسؤول الاجتماع بأنه "استفزازي"، مشيرا إلى أن تل أبيب "لن تسمح بتحركات تهدد أمنها".

وطالب المسؤول الإسرائيلي السلطة الفلسطينية بـ"الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل"، دون تحديد أي اتفاقيات يقصدها.

من جهة أخرى، ذكر موقع "واللا" العبري أن الحكومة الإسرائيلية قررت منع وزراء الخارجية العرب من دخول رام الله.

كما نقلت قناة "كان 11" العبرية عن مصادر في الخارجية الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية تستعد لاستضافة اجتماع لوزراء الخارجية العرب لمناقشة إقامة دولة فلسطينية.

وأضافت المصادر: "إسرائيل لن تسمح بدخول وفد يضم وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والأردن... لن نسمح بإنشاء دولة إرهاب في قلب إسرائيل".

ومن المقرر أن يصل عدد من وزراء الخارجية العرب إلى رام الله غدا الأحد للقاء الرئيس عباس، وذلك في إطار التحضيرات لمؤتمر "حل الدولتين" الذي من المتوقع عقده في نيويورك بقيادة فرنسا والسعودية.

الأكثر قراءة اليوم

خطأ غير مصير المعركة.. كيف ضلّت مجموعة حماس طريقها إلى الهدف الحساس في 7 أكتوبر؟

خطة نتنياهو.. إقامة أضخم “سجن بشري” في رفح مع (3) وجبات يوميًّا وبـ”تمويلٍ عربي”..

موقع عبري يعدّد أسباب تكتم حماس عن إعلان موقفها النهائي من اقتراح ويتكوف

ترامب: نقترب جدا من اتفاق بشأن غزة وسنعلن عن التفاصيل خلال اليوم أو ربما غدا

باحثان إسرائيليان: نزع السلاح الكامل من غزة حتى “الكلاشينكوف الأخير” يشبه تفريغ البحر بملعقة

ليلة لم تنم فيها الإسكندرية..تداعيات "عاصفة الرعب" والسيول

مسؤولون إسرائيليون: تل أبيب منعت وزراء خارجية عرب من زيارة رام الله

الأخبار الرئيسية

حماس تسلم ردها للوسطاء على مقترح ويتكوف بشأن الهدنة.. تفاصيل

683afefa4c59b7683603427a

"أوقفوا إيران فورا".. نتنياهو يعلق على تقرير وكالة الطاقة الذرية

683a4a9c42360421d647c1b4

رئيس عمليات الجيش الإسرائيلي السابق يتهم نتنياهو وسموتريتش بتوريط إسرائيل في مأزق بغزة

683a45bc42360421d702c9b0

ماكرون يمهل إسرائيل "ساعات وأيام" للاستجابة للوضع الإنساني في غزة مهددا بإجراءات صارمة

683a216b4c59b777ec40c357

محلل إسرائيلي يكشف عن تكلفة يوم واحد من القتال في الحرب الإسرائيلية على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية