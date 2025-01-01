الشيخ يعلق على قرار الاحتلال بمنع وصول الوفد العربي الإسلامي إلى رام الله

رام الله/سما/

قال نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، إن قرار الاحتلال الاسرائيلي بمنع وصول الوفد العربي الإسلامي إلى رام الله تصعيد خطير يعبر عن سلوك متعجرف واستفزازي وغير مسبوق.

وأضاف الشيخ في تصريح نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم السبت، "ندرس مع الأشقاء العرب كيفية الرد على هذا القرار".

وفي سياق متصل، أكد مصدر سعودي لشبكة CNN أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان سيسافر إلى الضفة الغربية غدا الأحد، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

و نقل مسؤول إسرائيلي لـCNN، يوم الجمعة، أن إسرائيل "لن تتعاون" مع خطط السلطة الفلسطينية لاستضافة وفد من وزراء الخارجية العرب بقيادة سعودية في رام الله.



ووصف المسؤول الاجتماع بأنه "استفزازي"، مشيرا إلى أن تل أبيب "لن تسمح بتحركات تهدد أمنها".

وطالب المسؤول الإسرائيلي السلطة الفلسطينية بـ"الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل"، دون تحديد أي اتفاقيات يقصدها.

من جهة أخرى، ذكر موقع "واللا" العبري أن الحكومة الإسرائيلية قررت منع وزراء الخارجية العرب من دخول رام الله.

كما نقلت قناة "كان 11" العبرية عن مصادر في الخارجية الإسرائيلية أن السلطة الفلسطينية تستعد لاستضافة اجتماع لوزراء الخارجية العرب لمناقشة إقامة دولة فلسطينية.

وأضافت المصادر: "إسرائيل لن تسمح بدخول وفد يضم وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والأردن... لن نسمح بإنشاء دولة إرهاب في قلب إسرائيل".

ومن المقرر أن يصل عدد من وزراء الخارجية العرب إلى رام الله غدا الأحد للقاء الرئيس عباس، وذلك في إطار التحضيرات لمؤتمر "حل الدولتين" الذي من المتوقع عقده في نيويورك بقيادة فرنسا والسعودية.