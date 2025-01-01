زامير: يمكن هزيمة حماس في غضون أشهر

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بأن حماس "ستهزم خلال أشهر"، مشيرا إلى أن الجيش لن يسمح بإطالة أمد الحرب "إلى أجل غير مسمى".



وأبلغ زامير، قادة المناطق المحيطة بغزة بأنه "لن يدع هذه الحرب تطول إلى أجل غير مسمى"، حسبما أفادت القناة "12" يوم الجمعة، نقلا عن محادثات جرت خلف الأبواب المغلقة.

وأضاف زامير: "عندما يحين الوقت ونحقق أهدافنا العسكرية، سأقول: 'لقد هزمت حماس، وستأتي تلك اللحظة".

وبينما يواصل الجيش الإسرائيلي استعداداته لتصعيد هجومه على غزة في حال فشل محادثات الأسرى ووقف إطلاق النار مع حماس، نقل عن زامير قوله: "عندما ننتهي من المهمة، أعد سكان القطاع لن يكون هناك 7 أكتوبر آخر هنا، لن يتمكنوا من اقتحام بلداتنا مرة أخرى".

كما نقل عن زامير قوله إن "الجماعة الإرهابية يمكن هزيمتها بشكل حاسم في غضون بضعة أشهر".

وقال: "كما هزمنا لواء رفح، سنهزم بيت حانون وخان يونس وجباليا".

وتعمل خمس فرق من الجيش الإسرائيلي في القطاع كجزء من هجوم إسرائيل المتجدد هناك، والذي يهدف إلى السيطرة على 75% من القطاع في غضون شهرين.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الجمعة أن قواته صادرت ودمرت أكثر من 800 قطعة سلاح وعبوة ناسفة عثر عليها خلال العمليات في قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف الجيش أنه عثر أيضا على عشرات من فتحات الأنفاق ودمرت.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح أمس الجمعة بأننا "قريبون جدا" من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة بين إسرائيل وحماس. وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "سنبلغكم بذلك خلال اليوم أو ربما غدا (السبت)، ولدينا فرصة لذلك".

ومع ذلك، قالت حماس إنها لا تزال تدرس الاقتراح الأمريكي، وإنه لم يلب مطالبها.