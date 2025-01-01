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سارة نتنياهو تكشف تفاصيل محاولات إسقاط واضطهاد زوجها من "دولة عميقة"

السبت 31 مايو 2025 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
سارة نتنياهو تكشف تفاصيل محاولات إسقاط واضطهاد زوجها من "دولة عميقة"



القدس المحتلة/سما/

قالت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن ما وصفته بـ"الدولة العميقة" التي لاحقت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقوم بدور مماثل ضد زوجها وعائلتها في إسرائيل.


وفي مقابلة ستبث في 31 مايو على "قناة فوكس نيوز" ضمن برنامج "وجهة نظري مع لارا ترامب"، أعربت سارة نتنياهو عن اعتقادها بأن هناك "دولة عميقة" داخل مؤسسات الحكم، تسعى إلى إسقاط زوجها وقيادات منتخبة ديمقراطيا.

Playوذكرت خلال المقابلة، أن "المعارضة الإسرائيلية تتلقى تمويلا من الخارج، وأن زوجها يعاني من اضطهاد مماثل لما يعانيه الرئيس ترامب".

وأضافت أن "الدولة العميقة في إسرائيل تتكون من مجموعات صغيرة نسبيا من النخب اليسارية المتطرفة، التي أنشأتها دول وقوى أجنبية، وتشغل مناصب مؤثرة في مؤسسات رئيسية. ويستخدمون وسائل أخرى، وخاصة إساءة استخدام النظام القضائي، لمحاولة الإطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطيا، ولا يكترثون بتقويض الديمقراطية وثقة الجمهور".

وفي إطار حديثها عن "التعاون بين الدولة العميقة في كل من إسرائيل والولايات المتحدة"، قالت سارة: "انظروا ماذا فعلوا بالرئيس ترامب وعائلته. فعلوا أشياء مماثلة بزوجي وعائلتي وأبنائي، فتحوا تحقيقات ووجهوا اتهامات، والآن تنهار القضايا أمام المحكمة لأنها خالية من الحقيقة".

وفي إشارة إلى الإجراءات القانونية ضد رئيس الوزراء، قالت: "طلب رئيس الوزراء بث محاكمته كاملة على التلفزيون، ليرى الجميع مدى سخافة القضايا، ورفض الطلب، لكن الناس ما زالوا يرون كيف تنهار القضايا رغم محاولات الدولة العميقة.. نحن نشهد بالفعل شرق أوسط جديدا ومختلفا، بفضل تعاون الرئيس ترامب ورئيس الوزراء".

وخلال المقابلة وفي ردها على سؤال لارا ترامب ما إذا كانت على اتصال بعائلات الأسرى الإسرائيليين، أوضحت سارة: "أعيش مع آلام المختطفين وعائلاتهم كل يوم. أنا متداخلة للغاية، ليس بصفتي زوجة رئيس الوزراء فقط، لكن بصفتي طبيبة نفسية أيضا".

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