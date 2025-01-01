كاتس: لا حصانة لأي طرف في سوريا

القدس المحتلة/سما/

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بعد غارات عنيفة على محافظتي اللاذقية وطرطوس، أن لا حصانة لأي طرف في سوريا، وأنه لن يسمح بتهديد إسرائيل.



وقال كاتس: "قواتنا هاجمت ودمرت أسلحة استراتيجية في سوريا كانت تشكل تهديدا مباشرا لإسرائيل"

وفي وقت سابق، أفاد التلفزيون السوري، بأن الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية استهدفت مدينة جبلة، إلى جانب عدة مواقع في الساحل السوري.

وأسفرت سلسلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عددًا من الثكنات العسكرية في طرطوس واللاذقية والساحل السوري، عن إصابة عدد من المدنيين جراء غارات جوية إسرائيلية.