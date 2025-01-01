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لقطة بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبنزيما تشعل تفاعلا واسعا

السبت 31 مايو 2025 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
لقطة بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبنزيما تشعل تفاعلا واسعا



الرياض/سما/

أثارت لقطة جمعت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والنجم الفرنسي كريم بنزيما قائد نادي الاتحاد على هامش نهائي كأس ملك السعودية تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

 

وتوج نادي الاتحاد بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس الملك" للمرة العاشرة في تاريخه، بعد فوزه المستحق على القادسية بنتيجة 3-1 في اللقاء النهائي الذي أقيم مساء الجمعة على ملعب "الإنماء" في جدة.

وكان البطل الحقيقي للمباراة هو كريم بنزيما، الذي أظهر قدراته الفذة بتسجيله هدفين ساهما بشكل مباشر في تحقيق الانتصار، ليعيد بذلك "العميد" إلى منصات التتويج بأغلى الكؤوس للمرة الأولى منذ 2018.

وبعد نهاية المباراة، توجه بنزيما إلى المقصورة الملكية حيث كان يجلس الأمير محمد بن سلمان، حيث تبادل معه التحية والحديث الودي، قبل أن يقوم ولي العهد بتتويج المهاجم الفرنسي باللقب، في مشهد حمل الكثير من الرمزية بين الرياضة والقيادة وهو ما انعكس بوضوح في تعليقات الجمهور على المنصات الاجتماعية.

وكتب أحد المعلقين: "لحظة عظيمة! محمد بن سلمان يسلم الكأس الثمينة لكريم بنزيما.. الاتحاد يتوج بالذهب كما اعتدنا، يا أغلى عميد".

وقال آخر: "أفضل قائد مع أفضل لاعب.. محمد بن سلمان وكريم بنزيما في لقطة لا تنسى!".

وأضاف مغرد آخر: "أفخم صورة في 2025.. الأمير محمد بن سلمان مع كريم بنزيما".

فيما علق آخر بمشاعر مؤثرة: "ما أجمل هذه اللحظة.. محمد بن سلمان وبنزيما في صورة .. يا أكثر صورة انتظرتها في حياتي".

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