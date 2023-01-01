طفل فلسطيني يحكي تفاصيل رحلة علاجه القاسية في مصر (فيديو)

أصيب الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل بإصابة خطيرة بعد قصف إسرائيلي على غزة العام الماضي، ووجه مناشدة بالفيديو للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لعلاجه في مصر وتم له ما أراد.

استقبلت مصر الطفل الفلسطيني في نوفمبر 2023 ليبدأ رحلة علاجه من إصابة خطيرة في القدم، كادت تفقده المشي وهو ما دفعه لتوجيه استغاثة قائلا: "احكوا مع المصريين يطلعوني أتعالج.. خلوني أمشي مثل قبل".

وفي ظهور مع برنامج الحكاية عبر قناة "MBC" الجمعة، حكى الطفل رحلة علاج قاسية، قائلا إنه قدمه بعد إصابته كانت "مسلوخة" وعبارة عن دماء ولحم، وتم نقله إلى المستشفى، ثم انتقل إلى مصر للعلاج بمعهد ناصر، حيث أجريت له عملية جراحية لمدة 15 ساعة، مشيرا إلى أن الأطباء استخرجوا عضلة من ظهره ووضعوها في القدم ونجحت العملية.

وواصل: "بعد شهرين تم استخراج جلد من قدمي الأخرى ونقلها إلى قدمي المصابة وبعد شهرين ثلاثة صارت طبيعية".

وأكد أن حالته الصحية حاليا جيدة وأنه في حالة التعافي، موجها الشكر للأطباء المعالجين وللرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قائلا: "لولا ربنا والسيسي لكانت رجلي طارت ومفيش رجل تاني".

فيما قال الدكتور يحيى راضي، رئيس قسم جراحة العظام بمعهد ناصر، إن الطفل "عبد الله" وصل إلى المعهد فاقدا للعضلات وعظام فخده الأيسر لا يتبقى منها سوى 5 سم من أعلى ومثلها من أسفل، وباقي العظام مفقودة بأكملها.

وتابع: "لحسن الحظ الشريان لم يكن مصابا وموضوع في جهاز مثبت خارجي، وأجرينا جراحة من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء، ثم فريق التجميل واصل حتى الثانية عشرة صباحا".

وأوضح الدكتور وائل عياد، استشاري جراحة التجميل، إن قدم "عبد الله" كانت فاقدة الأنسجة العضلية والعظمية وفقد 60% تقريبا من مساحة الفخذ، وتم تقرير إجراء العملية مرة واحدة خاصة أنها لطفل ولا يفضل تخديره أكثر من مرة.